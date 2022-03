Patrizia Bonetti rifatta? Ecco com’era la naufraga dell’Isola dei Famosi

Patrizia Bonetti rifatta? La naufraga dell’Isola dei Famosi 2022 ha ceduto al fascino della chirurgia? Ecco com’era prima della popolarità conquistata con il Grande Fratello.

Patrizia Bonetti è una concorrente ufficiale dell’Isola dei Famosi 2022. La naufraga ha cominciato ufficialmente la sua avventura sbarcando in Honduras con Roberta Morise e Blid unendosi così ad un gruppo che, giorno dopo giorno, si sta unendo e affiatando. La Bonetti è diventata ufficialmente una concorrente a sorpresa. Il suo nome, infatti, non è stato annunciato insieme agli altri concorrenti. Dopo alcuni rumors, tuttavia, è arrivata la conferma ed ora è ufficialmente una naufraga.

Patrizia Bonetti, oggi, è come la vedete nella foto qui in alto. Lineamenti perfetti, fisico in perfetta forma, labbra carnose e un sorriso perfetto. Ma com’era la Bonetti prima di partecipare all’Isola dei Famosi 2022?

Patrizia Bonetti rifatta? Le foto prima del Grande Fratello e Dell’Isola dei Famosi 2022

Prima di partecipare all’Isola dei Famosi 2022 condotta da Ilary Blasi che è tornata al timone del reality show con un look mozzafiato, Patrizia Bonetti ha conquistato la popolarità partecipando come concorrente al Grande Fratello 15 ovvero l’edizione condotta da Barbara D’Urso, vinta da Alberto Mezzetti con Luigi Mario Favoloso e Lucia Bramieri tra i concorrenti, ma com’era la Bonetti prima della grande popolarità ottenuta con la partecipazione al padre di tutti i reality?

Fino a qualche anno fa, sul profilo Instagram della Bonetti, si trovavano tantissime foto risalenti a diversi anni prima della sua partecipazione al Grande Fratello come quella che vedete qui in alto. Confrontando le due fotografie, qualche piccolo cambiamento c’è. Il seno appare sicuramente più prosperoso e non è da escludere qualche ritocchino ma non si hanno certezze a tal riguardo.

Sull’Isola dei Famosi 2022, Patrizia è pronta a mostrarsi senza trucco e senza filtri e a sfoggiare le sue curve mozzafiato. Quello della naufraga è un fisico in perfetta forma, allenato e muscoloso al punto giusto. Dopo essere rimasta lontana dalla tv per un periodo dopo l’avventura vissuta nella casa del Grande Fratello, è pronta a sbaragliare la concorrenza degli altri naufraghi per restare in Honduras il più a lungo possibile. Ci riuscirà?

Durante la prima prova del fuoco di cui è stata protagonista ha perso la sfida contro Roberta Morise con cui ha cominciato la sua avventura in Honduras. Nelle prossime sfide riuscirà a prevalere sugli altri concorrenti? Lo scopriremo nel corso delle varie puntate dell’Isola che dovrebbe andare in onda fino alla prima settimana di giugno.