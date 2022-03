Test: scegli una porta e scopri chi è il tuo prossimo amore

Test: scegli la porta che ti attrae di più e scopri chi sarà il tuo prossimo amore. Dietro la porta c’è la tua altra metà.

Nessuna nostra scelta è casuale, tutte le nostre preferenze sono legate al nostro inconscio. Ogni porta è diversa e potrebbe attrarci per la forma, il colore o il materiale. L tua preferenza, qualunque sia la ragione per la quale hai effettuato tale scelta, rivelerà un aspetto importante di te.

Stai per scoprire per chi batterà il tuo cuore. Dietro la porta che ti attrae c’è la persona della quale ti innamorerai nel prossimo futuro. Scopri com’è e comprenderai come dovrebbe essere la metà della tua mela per farti sentire felice e appagata.

Test: scegli una porta e ti dirò come sarà il tuo prossimo amore

I test che trovi on line non forniscono una diagnosi clinica e non si sostituiscono al parere di esperti che li utilizzano face to face per comprendere i loro pazienti. Questi test sono tuttavia molto apprezzati e popolari sul web perché forniscono uno strumento introspettivo che ci aiuta a riflettere sui nostri reali bisogni e necessità. Spesso comprendiamo delle cose nuove su noi stessi dopo aver fatto il test semplicemente perché abbiamo avuto l’occasione di fare valutazioni mai fatte prima.

Osserva di nuovo l’immagine e scegli la porta che apriresti. Come puoi vedere le porte sono 4, scegli la porta in base al suo aspetto ma pensa anche che dietro quella porta c’è il tuo partner ideale. Immagina di doverlo incontrare, dietro quale porta pensi di trovarlo?

Risultato del test

Porta n. 1

Hai scelto la porta di un negozio, una porta dallo stile autentico con il cartellino che indica se l’attività commerciale è aperta o chiusa. Sembra la porta di una persona classica, non troppo attuale e non all’avanguardia. Ha un gusto autentico. Se hai scelto questa porta significa che ti innamorerai di una persona affidabile, responsabile e che è un grande lavoratore. Sei una persona che ha bisogno di sicurezza per stare bene nel rapporto. Le tue emozioni non dovrebbero essere altalenanti come se viaggiassero su delle montagne russe.

Porta n. 2

La seconda porta è una porta di legno, country, potrebbe essere l’ingresso di una fattoria oppure quello di un pub. Questa porta indica che ami le cose semplici, rustiche e poco artefatte. Preferisci un pub ad un ristorante stellato e desideri un partner che ti inviti all’avventura. Il tuo prossimo amore per renderti felice dovrà avere i tuoi stessi ideali ed amare la natura. Potresti incontrarlo dietro l’ingresso di una baita in montagna dove ti trovi per fare un’escursione o uno sport estremo.

Porta n. 3

La porta n. 3 è la porta di un ascensore. Questa porta si trova in un edificio con più piani, maestoso, a giudicare dal tipo di ascensore l’edificio in cui si trova questo ascensore è moderno e sofisticato. Il tuo prossimo amore dovrebbe trovarsi proprio li, frequentare ambienti eleganti e di una certa rilevanza. Desideri incontrare una persona sensibile, colta, di successo. Vuoi al tuo fianco una persona che sappia cosa vuole dalla vita e abbia le idee chiare sul vostro rapporto.

Porta n. 4

L’ultima è una porta blindata. Il tipico portone di un appartamento. Se hai scelto questa porta è perchè vuoi incontrare un uomo con il quale fare dei progetti e condividere la tua quotidianità. Non importa quali delusioni sentimentali hai vissuto, ora ti senti pronta per un nuovo inizio. Preferisci un rapporto stabile ad un rapporto senza vincoli e pieno di sorprese. Ami il confort che ti da la vostra casa e quella sensazione che provi tra le braccia dell’uomo che ami nel vostro intimo letto.