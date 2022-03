Test del Ritratto | Quale parola usano gli altri per definirti?

Con il test del ritratto cercheremo di capire come ti definirebbero con una sola parola le persone che ti conoscono da sempre.

Si tratta di una domanda che ci siamo fatti tutti almeno una volta nella vita. Tutti vorremmo sapere qual è la prima impressione che gli altri hanno di noi ma in realtà è molto difficile ottenere una risposta onesta.

Per questo motivo cercheremo di rispondere alla domanda attraverso un percorso indiretto. Non andremo a porre il problema ai tuoi amici ma faremo un gioco con il tuo inconscio per spingerti a manifestare quello che trasmetti solitamente alle persone che ti circondano.

Gran parte delle opinioni che le persone si formano su di noi, infatti, non sono altro che il risultato di quello che noi proiettiamo all’esterno.

Test del Ritratto

Per eseguire questo test ti mettiamo a disposizione quattro differenti ritratti femminili che rappresentano donne di altre epoche. Quello che ti chiediamo è di scegliere il ritratto che ti rappresenta di più. Se non assomigli ad alcuna delle donne rappresentate ti chiediamo di scegliere la donna che avresti voluto essere.

1 – La donna dai capelli ricci

La donna dai capelli ricci ha un pesante trucco intorno agli occhi che rende il suo sguardo magnetico e misterioso.

Rappresenta in tutto e per tuto la femme fatale degli anni Venti e Trenta, un’epoca in cui le donne scoprivano di essere molto meno dolci e molto meno “accomodanti” di quello che gli uomini avevano immaginato fino a quel momento.

Se hai scelto questo ritratto significa che la parola con cui gli altri ti definiscono più spesso è: incomprensibile.

Per molte persone sei una donna misteriosa e complessa, dal carattere inafferrabile e dalla grande forza d’animo. Non tutti sono in grado di reggere il confronto con il tuo carattere e molti semplicemente non sono in grado di stare al passo con te. Meglio così: non hai bisogno di persone lente o poco stimolanti!

2 – La donna con il fiore tra i capelli

Questo delicato ritratto femminile rappresenta sicuramente una donna bella, giovane e serena. Si può dire che sia in tutto e per tutto la quintessenza della femminilità.

Se hai scelto questo ritratto l’aggettivo con cui le persone ti definiscono più spesso è: bella.

Non si tratta necessariamente di una bellezza esteriore. Magari un tempo, da giovane, potevi essere considerata molto più bella di quanto tu sia ora, ma in realtà la tua bellezza è anche interiore.

Sei in grado di trasmettere serenità, calma e gioia alle persone che ti circondano. Non ti piacciono i contrasti e ami costruire un ambiente armonico intorno a te. In virtù di questo carattere così piacevole sei considerata una bella persona da quasi tutti coloro che hanno modo di incontrarti.

3 – La donna dai capelli neri

La donna con i capelli neri ha un aspetto quasi da zingara. Si tratta della donna sensuale per eccellenza, in grado di attirare le persone che le sono intorno e di piegare gli uomini al proprio volere con un battito delle ciglia.

Se hai scelto questo ritratto di donna significa che l’aggettivo che utilizzano più spesso le persone per descriverti è: affascinante.

Sei una persona che punta tutto sul proprio carisma personale e sulla capacità di legare a te gli altri. Tendi a essere il centro di piccoli e grandi gruppi di amici e di certo le tue opinioni sono tenute in altissima considerazione da tutti coloro che ti conoscono.

4 – La donna con gli orecchini

La donna con gli orecchini sembra uscita dagli anni Cinquanta. In quell’epoca le donne venivano relegate esclusivamente all’ambiente domestico e soltanto poche di loro lavoravano e potevano essere considerate indipendenti dagli uomini.

Questo però non significa che non potessero essere persone forti e dal grandissimo carisma come le più famose dive del cinema.

La tua scelta indica che l’aggettivo con cui più spesso vieni descritta dalle persone che ti circondano è: forte.

Sei una persona dal carattere molto deciso, che sa quello che vuole ed è abituata a prenderselo da sola. Non chiedi sconti, non chiedi aiuto e non ti fermi davanti alle difficoltà.

Sei in grado di gestire le situazioni più difficili con fermezza e decisione, senza mai perdere il controllo o lasciarti scoraggiare da quello che accade intorno a te. Sei una vera leader, e questa capacità ti permette di essere un punto di riferimento per la tua famiglia e per i tuoi amici.

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.