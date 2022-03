Guarda questo cuore: se lo vedi battere abbiamo un messaggio per te

Il test del cuore (che batte o meno) è qui per mandarti un messaggio. Devi solo dirci se, guardando l’immagine, lo vedi battere!

Il nostro test della personalità di oggi è uno dei più semplici che potresti mai immaginare.

Non ti chiediamo di scegliere niente tra varie opzioni, non ti chiediamo di indovinare se ci sono oggetti nascosti, volti fusi tra di loro, animali che non hanno padrone.

Ehi ma allora che tipo di test della personalità è?

Non preoccuparti, una domanda da farti la abbiamo e sarà lei a farci capire se e che tipo di messaggio hai bisogno di sentire.

Allora, sei pronto per giocare insieme a noi?

Test del cuore: dicci se vedi questo cuore battere e scopri il messaggio nascosto per te

Va bene, va bene: il test del cuore ti sembra decisamente troppo facile, vero?

Sei abituato a trovare oggetti nascosti in luoghi impensabili (come nel test del cellulare nascosto, che pochissime persone riescono a risolvere)… cosa vuoi che sia mai un cuore?

Come vedi, però, l’illustrazione di oggi non è “semplice” come potrebbe apparire ad un primo sguardo.

Noi ti chiediamo semplicemente di essere onesto e di dirci le cose come stanno: ti sembra che il cuore batta?

No, non dircelo ora che hai avuto modo di guardare l’immagine per bene: vogliamo sapere qual è stata la tua prima impressione!

A seconda che tu abbia visto, nel test del cuore, il suddetto battere o meno abbiamo un messaggio per te.

Ecco qual è!

hai visto il cuore battere : se, nel test del cuore, sei riuscito a vedere immediatamente il cuore battere o pulsare, buon per te.

Vuol dire che in questo momento sei particolarmente in connessione con te stesso e con i tuoi sentimenti… il che è ovviamente molto importante!

Il messaggio che abbiamo per te è quello di dare grande importanza alla tua intuizione ed alle tue considerazioni in questo momento.

Se devi fare una scelta importante o, semplicemente, se senti che c’è qualcuno che non ti piace “a pelle” è il caso di dare retta alla tua sensazione e non cercare di autoconvincersi a fare qualcosa che sembra “meglio”.

Sei particolarmente intuitivo adesso: sfrutta più che puoi questo momento d’oro!

La tua scelta non ci rivela che la tua relazione amorosa o i tuoi rapporti emotivi vanno male, non preoccuparti. Il test del cuore non è qui per darti una specie di “responso” da servizio di affinità romantiche!

Quello che vogliamo dirti, però, è che evidentemente in questo momento sei particolarmente “disconnesso”. Non dai dispositivi elettronici ma da te stesso e da quello che ti piace fare!

Prendi il test del cuore come un segnale e cerca di fare quello che ti va veramente almeno nei prossimi giorni. Prenditi un giorno solo per te, fai una passeggiata nella natura, vai a bere un drink con gli amici oppure visita una città vicino la tua, scrivi, disegna, canta, vai in palestra. Insomma, hai capito.

Riappropriati del tuo spazio, del tuo tempo e delle cose che ti fanno stare bene, siamo d’accordo?

