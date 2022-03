Questi tre segni zodiacali baciano di più e MEGLIO

By

Il bacio è un atto di amore, passione e dolcezza. Alcuni segni zodiacali sono più abili a baciare anche perché baciano molto di più.

Il nostro segno zodiacale influisce sulla nostra personalità e determina le nostre propensioni e il nostro grado di passionalità. Questi 3 segni zodiacali sono i migliori baciatori dello zodiaco. Esperti nell’arte del bacio, baciano molto e con passione. Fai parte della classifica?

Secondo gli astrologi i corpi celesti hanno un impatto diverso su ogni segno zodiacale e l’oroscopo è in grado di descrivere le diverse influenze che l’universo esercita su ciascun segno. Oggi ci svelano quali sono i segni più passionali e divinatori del bacio.

Questi 3 segni baciano molto e lo fanno meglio di tutti

Il bacio è un arte e come spesso avviene più ci si allena a farlo più si diventa bravi nel farlo. I 3 segni della classifica di oggi hanno in comune l’essere passionali, teneri e dolci. Queste caratteristiche li rendono grandi sostenitori ei baci ed esperti. Amano spaziare tra baci appassionati e bacini teneri e dolci. Comunicano prettamente scambiandosi baci. Ognuno di noi bacia in modo diverso, questi 3 segni baciano meglio di tutti:

1. Cancro

Il Cancro è un segno perfettamente bilanciato tra dolce e amaro, bastone e carota. Questo segno tende a baciare in un modo tenero e gentile per poi esplodere di passione e baciare in modo focoso. Il Cancro è un grande seduttore. Baciano scegliendo il momento ideale affinché si possano dedicare a questa amata attività senza essere disturbati.

2. Pesci

Il Pesci è un segno molto sensibile e ambivalente. Alcuni nativi del Pesci manifestano apertamente la loro dolcezza, altri, dopo aver sofferto proprio a causa della loro eccessiva sensibilità, tendono a mostrarsi freddi ma in realtà il loro cuore è sempre caldo. Il Pesci è innamorato dell’amore. Desidera costruite una relazione solida e duratura. Il bacio per loro è molto espressivo e molto apprezzato. Amano i baci lunghi, le limonate tipiche degli adolescenti. Più le loro lebbra incontrano quelle del partner e più si innamorano di lui. Nel tempo sviluppano una grande dipendenza del bacio.

3. Toro

Secondo gli astrologi il Toro è il segno più esperto dello zodiaco per quanto riguarda due cose: mangiare e baciare. Amano scambiarsi baci passionali che lo aiutano a connettersi intimamente con l’altro. Attraverso il bacio intendono realizzare una connessione spirituale. I suoi baci sono loquaci caldi ed indimenticabili. Il Toro non è un segno introverso, ama manifestare i suoi sentimenti e d essere dimostrativo. Oltre al bacio è un segno che tende a abbracciare ed accarezzare molto.