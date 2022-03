“Farlo” su una sedia è molto più interessante se usi una di queste posizioni

Come? Adesso esistono anche le posizioni della sedia che ti dovrebbe aiutare a divertirti di più quando lo fai? La risposta, ovviamente, è sì: non sei curiosa di scoprire quali siano?

Alzi la mano chi ha rapporti intimi sempre e solo a letto, sotto le lenzuola e con la luce spenta magari evitando di guardarsi negli occhi con il proprio partner.

Oh, per fortuna: quasi nessuno ha alzato la mano!

Ehi, scherziamo: questo non è di certo il luogo che dovrebbe farti sentire in qualche maniera imbarazzata per il modo in cui fai l’amore.

Nessun giudizio qui! Solo, quello che vogliamo dirti, è che capita veramente a poche coppie di non farlo mai in un punto “strano” di casa ed ancora meno coppie sono quelle che non lo hanno mai fatto su una sedia.

Se questo è il vostro caso, non temete: abbiamo delle posizioni da consigliarvi che potete provare per darvi da fare “la prima volta” su una sedia!

Le posizioni della sedia da provare per rendere il vostro rapporto ancora più soddisfacente

Chi lo avrebbe mai detto che uno degli strumenti “migliori” da usare a letto sarebbe stata proprio una sedia?

No, che cosa hai capito: non devi di certo prendere una delle sedie che usi per stare a tavola e portarla a letto con voi due!

Quello che intendiamo dire è che “farlo” su una sedia ha numerosissimi vantaggi, primo fra tutti quello di smuovere un poco le cose se siete una coppia da “lo-faccio-solo-nel-letto“.

Fare l’amore su una sedia, infatti, può essere meraviglioso perché entrambi avete la possibilità di toccarvi il più possibile (non c’è letteralmente altro a cui appoggiarsi) e tu puoi controllare meglio la profondità della penetrazione.

Non male, vero?

Inoltre sei bella comoda e puoi usare i vantaggi di farlo “in piedi” rimanendo… beh, rimanendo seduta!

Oltre a tutto questo, quello che prima era solo uno strumento per sedersi adesso è diventato un vero e proprio “gioco” dell’intimità. Vi basterà guardare quella particolare sedia per accendervi di eccitazione!

Ovviamente, prima di lasciarci andare alla descrizione di alcune delle posizioni della sedia ottimali per divertirsi alcune piccole precauzioni.

pulite sempre la sedia e no, non con una semplice spolverata! Dovrete sedervi sopra la sedia completamente nudi: meglio usare un panno umido od un disinfettante prima di darvi da fare (e, soprattutto, ripassare anche dopo!).

e no, non con una semplice spolverata! Dovrete sedervi sopra la sedia completamente nudi: meglio usare un panno umido od un disinfettante prima di darvi da fare (e, soprattutto, ripassare anche dopo!). fate qualche test prima di darvi da fare e questo, ovviamente, onde evitare che la sedia crolli sotto il vostro peso. In due pesate molto di più del normale, senza contare che vi muoverete e vi darete da fare. Meglio fare prima qualche piccolo test o assicurarsi di aver scelto una sedia resistente!

e questo, ovviamente, onde evitare che la sedia crolli sotto il vostro peso. In due pesate molto di più del normale, senza contare che vi muoverete e vi darete da fare. Meglio fare prima qualche piccolo test o assicurarsi di aver scelto una sedia resistente! rendetela confortevole perché non c’è niente di peggio, durante un rapporto, che doversi interrompere perché state scomodi!

Pelle nuda a contatto con materiali diversi può dar luogo a irritazioni o fastidi, potreste stare scomodi o a disagio. Insomma, rendete la sedia del sesso… la vostra sedia!

Ora che avete reso la sedia comoda, resistente e igienica al massimo ecco le posizioni della sedia da provare per un rapporto con i fiocchi.

Pronte a provarle?

Dammi le spalle

Il tuo partner siede normalmente su una sedia mentre tu ti prepari a “sederti” su di lui dandogli le spalle.

Invece di “arrampicarti” su di lui, infatti, questa posizione ti permette di stare non solo estremamente più comoda ma anche di sentire “meglio” la penetrazione.

Potete posizionare la sedia vicino ad un tavolo o ad un piano in modo da permetterti di appoggiarti per poter fare su e giù (o muoverti come preferisci) comodamente.

Meglio di così!

Rivisitazioni comode

No, non ti stiamo consigliando una delle posizioni con il cuscino, che trovi qui e che sono comunque veramente comode, ma solo di usare la sedia… per evitare di faticare troppo!

Appoggiati al sedile della sedia con la pancia (o con le mani e con le ginocchia se hai scelto una sedia larga abbastanza), in modo da reinterpretare una delle posizioni più classiche al mondo, perfetta per far impazzire il tuo partner.

In questa maniera lui sarà contentissimo e tu estremamente comoda: adesso sì che puoi goderti anche tu questa posizione!

La posizione della sedia perfetta per i rapporti orali

Infine ti consigliamo di provare ad usare la sedia (e una delle posizioni su di lei) per parlare di rapporti orali.

Ok, anche se ti sembra strano, immagina di andare dal ginecologo. Hai presente quando ti siedi con i piedi appoggiati alle staffe e sei… beh, decisamente esposta?

Bene, adesso grazie alla posizione della sedia perfetta per i rapporti orali potete provare una variante molto più sensuale.

Siediti normalmente, mentre il partner si inginocchia di fronte a te. Posa le cosce sulle sue spalle o dovunque tu ti senta più comoda e… beh, lascia che il partner si dia da fare! Il divertimento è assicurato.