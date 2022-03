Sei più coraggioso o intelligente? I simboli celtici lo sveleranno subito

Il test sei simboli celtici ci dirà qual è la tua caratteristica più prominente. Credi di essere pronto a scoprire la tua vera qualità?

Dicci la verità: credi di essere una persona coraggiosa oltre ogni limite oppure pensi che la tua intelligenza ti metta al riparo da situazioni dove… beh, devi usare il tuo coraggio?

Il nostro test della personalità di oggi ci aiuterà a capire che tipo di persona sei veramente e, nel farlo, ti dirà anche in che grado!

Come faremo? Beh, ma semplicemente grazie a questi simboli che vedi nell’immagine qui sopra.

Allora, pronto a scoprire se sei più coraggioso o intelligente?

Test dei simboli celtici: scegli quello che ti attira di più e scopri se sei coraggioso o intelligente

No, tranquillo: sappiamo benissimo che cosa hai pensato appena hai visto l’immagine del test di oggi.

Questo test della personalità non è basato su tatuaggi anni ’90 che puoi vedere sulle spalle di amici e colleghi, ormai sbiaditi e scoloriti!

Il test dei simboli celtici è qui per aiutarci a capire se sei più coraggioso o intelligente ed anche in quale grado.

Non tutti, infatti, sono al 100% qualcosa… esistono numerose sfumature, no?

Quello che devi fare, semplicemente, è scegliere il simbolo che ti interessa di più. Il test dei simboli celtici farà il resto!

Allora, sei pronto a scoprire chi sei veramente?

triquetra con il cerchio : tre forze naturali primordiali si fondono insieme in questo simbolo che, nel nostro test dei simboli celtici, non può far altro che rappresentare il coraggio in tutto e per tutto.

Se hai scelto la triquetra, quindi, possiamo dirti che non sei solo coraggioso: sei il Coraggio stesso!

Questo è un simbolo che contiene sempre elementi di sacralità (legati alla triade ed alla trinità), presente in tantissime culture e religioni. Quello che è importante per noi, qui, è che il test dei simboli celtici ci dice che chi sceglie la triquetra è qualcuno di veramente coraggioso.

Porti con te la forza e la potenze degli elementi naturali, mischiata insieme e resa unica dal tuo modo di fare. Non puoi far altro che essere una persona fiera e senza paure: complimenti!

Se hai scelto questo simbolo possiamo dire che sei uno strano mix di coraggio e saggezza ma che, con ogni probabilità, tendi di più verso la saggezza.

Sai che tutto quello che succederà è già successo da qualche altra parte: non ti aspetti di vivere esperienze nuove per il semplice motivo che conosci già il risultato di tutto quello che succede. No, non sei un sensitivo ma semplicemente una persona estremamente in connessione con i propri sentimenti e con il mondo che la circonda! Sei sempre stata in grado di percepire il risultato di tante tue scelte prima ancora di compierle.

Se lo hai scelto, comunque, possiamo dirti che sei una persona al cento per cento intelligente (ehi, questo non vuol dire mica che gli altri sono stupidi!).

Più che coraggioso, avventato e a volte anche impulsivo, tu sei una persona che ha una saggezza sconfinata, quasi innata. La tua saggezza non viene dall’esperienza ma da un tuo modo di essere, profondo e radicato. Fidati del tuo istinto: non sbagli quasi mai!

Forse sei meno impulsivo e spregiudicato di quanto non vorresti essere e questo è perché c’è qualcosa che ti protegge o che hai imparato a lasciare ti possa proteggere.

(Forse proprio per questo motivo dovresti provare anche il nostro test delle ali d’angelo oppure quello del trauma adolescenziale che possono aiutarti a capire meglio la tua situazione).

Sei una persona che sa mischiare saggezza e coraggio, solitamente nella maniera migliore per sé stessa.

Ma come fai ad essere così equilibrato?