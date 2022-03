Vuoi usare un rossetto nude? Perfetto, ma dovresti sceglierlo così

By

Se stai pensando di sfoggiare un rossetto nude, va benissimo, ma occhio a scegliere quello adatto a te: non sono tutti uguali (come moltissime donne pensano).

Non esiste un rossetto nude, ma una gamma infinita di rossetti, perchè tantissime sono le tonalità delle labbra.

Quali sono i più usati? Il rosa carne, il rosa antico, il beige, il grege (dato dall’incontro tra il beige ed il grigio).

Anche questa primavera il nude fa tendenza: sì perchè questo “colore – non – colore” è chic, raffinato, dona un’allure sofisticata a chiunque lo indossa.

Piace a tutte le donne e sta bene a tutte le donne, riuscendo ad accontentare tutti i gusti. Un consiglio spassionato? Se avete almeno 50 anni, evitate di usarlo, perchè mette in evidenza tutti i difetti, piccoli e grandi (primo tra tutti, il famigerato codice a barre che tutte le donne cercano di combattere).

Se hai intenzione di usare un rossetto nude, poi, ci sono alcune cose che dovresti sapere: ecco come dovresti utilizzarlo.

Come utilizzare il rossetto nude per essere al top

Partiamo subito con l’errore che alcune donne commettono, ma che va assolutamente evitato: il nude è nemico della matita scura, a prescindere dalla nuance precisa.

Ricordi Pamela Anderson in Baywatch? Ecco, evita quell’effetto (erano altri tempi e lei era una star di Hollywood, quindi questo errore le era concesso, oggi nessuno può permetterselo invece).

Detto ciò, se vuoi usare la matita per evidenziare il contorno labbra, fai pure, purchè sia almeno leggermente più chiara del rossetto. In commercio esistono anche tante matite apposite, quindi orientati su quelle, che definiscono il contorno labbra, ma senza creare antiestetici stacchi di colore.

A questo punto, passiamo alla scelta del colore. Quale nuance scegliere? Ci sono varie regole da seguire: dobbiamo considerare vari fattori, tra cui il colore della carnagione, delle labbra, del sottotono.

In primis, se vogliamo l’effetto di cui parlavamo prima “colore – non – colore”, dobbiamo scegliere una nuance che non si allontani troppo dal nostro incarnato e comunque al massimo sia un po’ più scuro (mai più chiaro assolutamente).

La regola base più o meno dovrebbe essere questa: se hai una carnagione molto chiara, scegli una tonalità leggermente più scura, se invece hai una carnagione medio – scura, prediligi un color caramello, oppure rosato (ma non troppo chiaro).

Come scegliere la nuance perfetta in base al colore naturale delle nostre labbra? Un trucchetto che sta spopolando è guardare al loro interno. Sembra stano, ma è così.

Del resto, le labbra sono irrorate di sangue ed il colore c’è c’è al loro interno è quello più veritiero (anche se comunque il colore che useremo in questo modo sarà leggermente più scuro rispetto alla parte esterna delle labbra, ma il risultato sarà molto sofisticato).

Per scegliere la nuance di nude perfetta, dobbiamo anche valutare il colore della nostra pelle. Se hai la pelle molto chiara, dovresti orientarsi più verso il rosa, se hai la pelle media verso il nocciola, se hai la pelle scura verso il cioccolato. Le uniche tonalità che stanno bene a tutte le carnagioni sono quelle trasparenti.

Detto ciò, bisogna passare anche alla valutazione del sottotono. I sottotoni principalmente sono tre: freddo, caldo e neutro. Per riconoscerli il modo più semplice è guardare le vene del polso sotto la luce del sole: nel primo caso saranno tendenti al blu, nel secondo al verde, nel terzo sarà impossibile riconoscerle, perchè sarà un mix dei due colori.

Se la tua pelle ha un sottotono freddo, dovresti scegliere un rosato, chi invece ha un sottotono caldo dovrà scegliere un colore tendente verso il beige.

Un’altra domanda che si pongono tantissime donne è: se indosso un rossetto nude, come devo truccare gli occhi ed il viso?

Un trucco occhi perfetto da abbinare al rossetto nude, ad esempio, è uno smokey eyes, che fa da contrasto al trucco labbra apparentemente “minimale”.

Anche il kajal è un ottimo abbinamento, mentre da evitare sono gli ombretti beige, oppure comunque troppo simili al colore del nude. Il rischio in questo caso è avere un viso spento, ma occhio a non esagerare neanche nel senso opposto.

Non dobbiamo neanche farci prendere troppo la mano ed abbondare con il trucco occhi. La soluzione perfetta? Ombretti in toni neutri saturi (il bronzo ad esempio è perfetto) e molto mascara.

Per quanto riguarda il viso, importante è scegliere il fondotinta giusto: per farlo bisogna comprendere qual è quello che sposa meglio la carnagione ovviamente. Altra cosa importante poi è scegliere un blush che sia in tinta con il rossetto.

Un altro segreto per esaltare il nude delle labbra è “scolpire” il viso. Come? Attraverso il contouring, a cui puoi abbinare anche il dewy highlighter, che ti permette di ottenere l’effetto rugiada.