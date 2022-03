Vi ricordate la vincitrice della prima edizione del celebre programma di Real Time Bake Off Italia? Ecco cosa fa oggi.

Bake Off Italia è uno dei cooking show più amati e seguiti in assoluto, in onda su Real Time e condotto da Benedetta Parodi. Ogni anno sono moltissimi i concorrenti che vogliono aggiudicarsi l’ambito premio e la competizione è davvero accesissima. Ma vi ricordate com’era la vincitrice della prima edizione del noto programma dedicato agli amanti della pasticceria?

È stata la prima vincitrice di Bake Off Italia: ecco cosa fa oggi

La vincitrice della prima edizione del noto cooking show è stata Madalina Pometescu, il cui talento ha sorpreso tutti i giudici nel 2014. Madalina è di origini romene ma ha vissuto gran parte della sua vita a Perugia, città di grande fascino in cui si è costruita una famiglia insieme al compagno e alle due figlie. Il talento di Madalina è sempre stato sopito fino a quando non ha cominciato a preparare dolci per la figlia primogenita, Giulia. E ha scoperto la sua vera passione.

All’inizio nessuno pensava che Madalina potesse aggiudicarsi la vittoria, considerando il fatto che a quell’edizione avevano partecipato concorrenti con molta più esperienza di lei. Madalina, invece, è partita un po’ in sordina fino a raggiungere la finale. Un successo che le ha davvero cambiato la vita, regalandole emozioni fortissime (e una rinnovata autostima). Non è l’unica concorrente, a ogni modo, a essere ricordata per il suoi dolci favolosi.

Oggi Madalina Pometescu è una blogger seguitissima. Sul suo sito web pubblica regolarmente i suoi dolci più belli da preparare in ogni occasione ed è diventata negli anni un vero punto di riferimento per tutti gli appassionati di pasticceria. Sul sito web Madalina posta anche molti tutorial, in modo da aiutare passo dopo passo i suoi followers a realizzare le sue creazioni, anche se si ha a disposizione poco tempo (a proposito, se avete poco tempo per un primo piatto, provate questa ricetta!) La chicca? Per ogni ricetta Madalina specifica sempre la lista degli allergeni per evitare brutte sorprese!

Oltre al successo sul web, Madalina ha anche aperto una sua pasticceria nel cuore di Milano e sul suo canale Youtube si occupa di catering e torte nuziali. Ha inoltre pubblicato il suo primo libro di ricette, Dolci di cuore, edito da Rizzoli. Il libro è una vera full immersion nelle creazioni più riuscite della Pometescu ed è stato un vero successo. Insomma, si può dire che Madalina abbia davvero realizzato il proprio sogno!