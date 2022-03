Sogni un balcone da vivere? Rendilo perfetto in un giorno!

Scopri come poter contare su un balcone da vivere arredandolo in un solo giorno.

Se il tuo sogno di sempre è quello di poter contare su un balcone tutto da vivere, la buona notizia è che renderlo abitabile è molto più semplice di quello che pensi.

Per farcela, infatti, bastano pochi e semplici strumenti da sistemare all’esterno.

Che tu abbia voglia di acquistarli o di riciclare qualcosa che non usi più, il risultato sarà comunque piacevole. Ecco, quindi, quali sono le dritte da seguire.

Balcone da vivere: ecco come rivoluzionarlo in un giorno

Con l’arrivo delle belle giornate di sole, poter contare su uno spazio all’aperto da vivere è sempre molto piacevole oltre che rilassante.

Se hai un balcone, quindi, renderlo più vivibile ti aiuterà a poter godere a pieno del tuo tempo libero. Per farlo, dopo avergli dato una bella pulita, ti basterà seguire alcune semplici dritte in grado di cambiare tutto.

Creare una zona verde per un balcone da vivere

Se hai già delle piante, sei a buon punto, in alternativa puoi sistemare qualche piantina qua e là per rendere la zona più accogliente. Se il balcone è troppo piccolo puoi scegliere di appendere qualche piantina in modo da non occupare ulteriore spazio. Anche qualche quadretto che non usi più andrà bene. Sopratutto se con qualche immagine di fiori.

Scegliere un angolo in cui sedersi

Posizionare un tavolino nel balcone lo renderà più vivibile e ti consentirà di godere di tempo piacevole ogni qual volta ne avrai voglia. Se non c’è abbastanza spazio puoi optare per una panca da posizionare in fondo al balcone e da coprire con dei cuscini. Ciò che conta è sistemare in un angolo un piccolo mobile dove conservare i cuscini durante la notte o quando fuori piove. Anche lo spazio per un tavolino renderebbe il tutto più bello. Sopratutto se ami l’idea di fare colazione o merenda all’aperto.

Sistemare una tenda

Se non ami essere osservata dagli altri puoi posizionare una tenda in modo da non essere vista. In alternativa, se non ti va di acquistarne una puoi optare anche per un separé di legno. Se sai come fissarli per bene anche dei piccoli ombrelli possono fungere allo scopo. Ciò che conta è assicurarti di sistemarli al meglio in modo che non volino via alla prima ondata di vento.

Ovviamente, per creare uno spazio aperto perfetto le cose da fare sono tante e più se ne mettono insieme, migliore sarà il risultato. Con questi piccoli accorgimenti, però, otterrai già un buon risultato del quale potrai andare fiera. E tutto senza spendere troppo e potendo godere al meglio della prima giornata di sole. Ovviamente, se disponi di un terrazzo, ci sono delle dritte anche per renderlo subito primaverile.