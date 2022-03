Amici 21, chi è il miglior giudice del serale? Il pubblico non ha dubbi: è Lui!

Amici 21 è tornato sul piccolo schermo degli italiani con la fase serale del programma, che ha riscontrato subito un certo successo, ma chi tra i giudici presenti scelti da Maria De Filippi è il migliore? Il pubblico della rete non ha dubbi: è Lui!

Amici 21 sabato scorso ha fatto il suo debutto sul piccolo schermo degli italiani con la fase serale del programma ideato e condotto da Maria De Filippi su canale 5.

Il talent show ancora una volta si è ritrovato ad essere uno dei preferiti dei telespettatori, segno che il programma a distanza di anni sembra ancora funzionare. Merito sia dei talenti scelti, che si sperano possano ripetere il successo di quelli che li hanno preceduti, ma anche dei professori e dei membri della giuria. A proposito della giuria, quest’anno sono stati confermati i tre volti dello scorso anno: Stefano De Martino, Stasth dei The Kolors ed Emanuele Filiberto.

I tre insieme sembrano funziona ed un bel po’, così è nato in noi un dubbio: chi di loro tre è il preferito del pubblico del piccolo schermo? Per rispondere a questa domanda abbiamo lanciato un sondaggio sui nostri canali social, chiedendo agli utenti della rete di votare il loro giudice di Amici 21 preferito.

Sondaggio giudici Amici 21: il popolo del web vota per lui!

I risultati non si sono fatti attendere ed era facilmente immaginabile considerato il grande successo ottenuto da Amici di Maria De Filippi, ma prima di rivelarvi il risultato di questa votazione è giusto fare delle precisazioni che non fanno mai male.

Questo sondaggio è nato con lo scopo di intrattenere gli utenti della rete e non ha vuole in alcun modo influenzare il giudizio che hanno dei personaggi o programmi televisivi in questione. Inoltre le varie posizioni sono state stilate mediante una media di voti ricevuti, sia in positivo che in negativo, ed in fondo all’articolo in questione trovate tutte le percentuali così da poter vedere tutto nel modo più chiaro e trasparente possibile. Detto questo, vediamo subito chi ha fatto breccia nel cuore dei nostri letto ri e chi invece no.

All’ultimo posto di questa classifica troviamo Emanuele Filiberto. Non essendo un artista la sua presenza ha lasciato un certo sospetto già dallo scorso anno, ma sembrerebbe aver convinto Maria De Filippi che lo ha rivoluto ancora una volta al suo fianco. Al secondo posto di questa classifica, invece, troviamo il leader dei The Kolors, Stash che ha ottenuto un ottimo riscontro di voti, ma chi ha avuto la meglio su tutti quanti è stato senza dubbio lui: Stefano De Martino, che è riuscito a classificarsi al primo posto diventando il giudice più amato di Amici 21.

Stefano De Martino

Stash dei The Kolors

Emanuele Filiberto di Savoia