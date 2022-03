Test dei 3 Aspetti | Scopri com’è fatta davvero la tua anima

Con il test dei 3 aspetti scopriremo quale, tra le caratteristiche principali del tuo carattere, è la più forte di tutte.

La personalità di ogni individuo, soprattutto quando si tratta di una persona adulta, non è mai monolitica. Il carattere di ognuno di noi presenta molte sfumature, una delle quali prende il sopravvento più spesso di altre.

Naturalmente non sempre ciò che noi pensiamo di essere coincide con come ci vedono gli altri. Questo accade perché risulta davvero difficile analizzare noi stessi dal punto di vista razionale.

Per farlo è sempre meglio utilizzare strade indiretta, che permettano di arrivare all’inconscio attraverso strumenti diversi dalla razionalità.

Cerca di eseguire questo test lasciandoti guidare dall’istinto, senza riflettere eccessivamente sulla scelta che stai compiendo né sui motivi per cui la stai compiendo.

Test dei 3 Aspetti

Non ti diremo quali sono i 3 aspetti che compongono il carattere di ognuno di noi, in questo modo potrai scegliere uno dei tre fiori presenti nel dipinto in maniera completamente autonoma e istintiva. Dopo che avrei compiuto la tua scelta non ti rimarrà che leggere il profilo corrispondente.

1 – Fiore Rosso

Il colore rosso è da sempre associato alla passione, ma anche all’amore e alla rabbia. Generalizzando si può dire che questo colore, lo stesso colore del sangue, sia legato a ciò che smuove dentro di noi le reazioni più violente.

Se hai scelto questo fiore significa che ciò che l’aspetto predominante del tuo carattere è la passionalità.

In qualsiasi cosa tu faccia sei sempre mossa dalla passione e dall’entusiasmo. Certo, perché questo avvenga devi fare in modo da ricevere stimoli sempre diversi dalla vita, perché di certo la routine è nemica della passione.

il nostro consiglio è di non lasciar mai spegnere la fiamma che brucia nella tua anima. Nel bene e nel male, nell’amore e nella rabbia, si tratta della parte più autentica di te. Se tu la dovessi trascurare finiresti per condurre una vita infelice e insoddisfacente!

2 – Fiore Blu

Il blu è il colore della spiritualità e del misticismo. Essendo il colore del cielo è legato alle riflessioni su tutto ciò che esiste al di là della vita, al senso generale dell’esistenza.

Se hai scelto il fiore blu significa che, anche se non sei un filosofo, sicuramente attribuisci grande importanza alla spiritualità. Sei una persona con una fortissima morale, che crede fermamente in alcuni principi e sa distinguere il bene dal male.

Sei anche una persona mite, che non ama i contrasti e che al contrario preferisce vivere in un ambiente armonico e pacifico.

La spiritualità è sicuramente il tratto dominante della tua personalità e hai sempre bisogno di coltivarla dedicandoti a grandi cause, impegnandoti per il bene comune o di quello della tua famiglia.

La spiritualità è ciò che guida ogni aspetto della tua vita, che ti consente di tenere a bada la rabbia e che ti permette di guardare oltre il mondo delle cose materiali, verso quello che conta davvero: non permettere che questa tua caratteristica venga mortificata dalle persone che non la capiscono!

3 – Fiore Giallo

Il giallo è il colore del sole, della luce e di tutto ciò che rappresenta la vita. Per questo motivo il giallo è collegato a sentimenti come la felicità e la gioia.

Se hai scelto questo fiore significa che il tratto principale della tua personalità è l’ottimismo, l’allegria e il desiderio di fare. Non sei il tipo di persona che si lascia abbattere dalle difficoltà e hai sempre bisogno di circondarti di persone positive.

Sei in grado di trascinare gli altri e risollevare lo spirito delle persone che ti circondano. Sprizzi energia, vitalità e speranza: tutte emozioni estremamente preziose per le persone che ogni giorno vivono una vita piena di difficoltà.

Non lasciare mai che la routine e lo scoraggiamento prendano il sopravvento su di te! E non permettere mai a nessuno di affermare che le persone sempre allegre o sempre ottimiste sono persone superficiali! Non è assolutamente così. Al contrario, pur comprendendo la gravità di certe situazioni non si lasciano abbattere da esse!

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.