Ecco il segno zodiacale che porta gioia ovunque va

Tra i 12 segni zodiacali ce n’è uno che spicca per la sua gioia e per il suo innato dono di trasferirla agli altri.

Questo segno zodiacale ha la capacità di comunicare gioia e buon umore in qualunque posto vada. Quando entra in un luogo la sua presenza viene avvertita come un qualcosa di estremamente confortante. Diffondere gioia e positività non è da tutti ma questo segno possiede questa innata capacità.

Accanto a lui ci si sente al sicuro, si cicatrizzano prima le ferite e il cuore trova sollievo. Il segno del quale stiamo per parlarvi è entusiasta, solare, ben pensante e ha una mentalità molto aperta e progressista. Secondo alcuni è il segno più estroso dello zodiaco. Avete capito di chi stiamo parlando?

L’Acquario è il segno zodiacale che porta gioia ovunque va

“Pensa bene che ti viene bene è il suo motto” e lo ripete continuamente. Non stupirti se senti che questo segno ha un impatto positivo sulla tua vita. Ha il dono di trasferire gioia. La sua positività è contagiosa. Solitamente predilige relazioni sincere e durature.

L’Acquario è un segno di Aria e è molto sensibile ed intelligente. Governato da Urano mal sopporta la routine. Questo segno ha bisogno di apportare sempre qualche cambiamento nella sua vita, di smuovere l’acqua e di fare esperienze nuove. Ama vedere cosa c’è oltre l’orizzonte. E’ un segno innovativo e socievole, ama la compagnia e fa di tutto per rendere felici le persone che gli sono intorno.

Se hai un problema parlane con lui, sa sempre come consolarti e quali parole usare per farti stare meglio. Gli astrologi lo definiscono anche il segno più raro dello zodiaco.

E’ un segno determinato, caparbio e motivante per gli altri. Di lui si può dire che sia un buon amico, un familiare presente, un partner fedele. L’Acquario è nato con la ricetta della felicità in tasca e si fa problemi a condividerla.

Con questo segno potrai trascorrere ore liete e parlare di cose serie ma anche ironizzare. Insieme ad un Acquario potrai fare follie che ricorderai con estrema beatitudine.

Questo segno ama la sua libertà, per lui è fondamentale mantenere uno spazio proprio, dialogare con se stesso e interrogarsi sulla sua vita. Ama essere indipendente ed autonomo.

L’Acquario è anche un segno curioso, attratto dalle nuove scoperte, una fabbrica di idee molto apprezzate in campo professionale, che deve alla sua fantasia galoppante.

In amore questo segno è molto fedele. Un supporto valido e qualcuno su cui contare sempre.

In amicizia è molto altruista. Grazie alla sua grande empatia è in grado di comprendere profondamente gli altri e non si tira indietro quando qualcuno ha bisogno di lui.

L’Acquario ama mostrare i denti, per ridere. Adora l’ironia e la comicità, e quando vuole è un vero cabarettista, inventa storie incredibili e fa battute a non finire e si sentono risate fragorose espandersi intorno a lui.