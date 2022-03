Jennifer Aniston rifatta? Ecco la verità sull’amatissima attrice

Jennifer Aniston è una delle attrici hollywoodiane più amate al mondo. Molti però sospettano che abbia fatto ricorso alla chirurgia estetica per perfezionare i suoi lineamenti. Ma Jennifer Aniston è davvero rifatta?

Jennifer Aniston è un’attrice di grande carisma e talento, amatissima sia dal pubblico americano che italiano. Alcuni però hanno avanzato l’ipotesi che la bella Jennifer si sua fatta aiutare da un chirurgo esperto per perfezionare alcuni tratti del viso e mantenerlo sempre giovane. Ma qual è la verità? Jennifer Aniston è davvero rifatta? Scopriamolo insieme.

La Aniston ha raggiunto il successo internazionale grazie alla sua interpretazione della simpatica Rachel Green nella serie cult Friends, in onda per dieci anni dal 1994 al 2004. Grazie a questo ruolo si è aggiudicata un Premio Emmy, un Golden Globe e uno Screen Actors Guild Award. L’attrice è diventata anche un’icona della moda grazie agli outfit fantastici indossati da Rachel nella serie. Il personaggio di Rachel Green ha avuto così tanto successo da essere riconosciuto come uno dei 100 più grandi personaggi femminili televisivi della TV statunitense.

Jennifer ha anche presso parte a una serie infinita di film di successo (quasi tutti appartenenti al genere della commedia). Tra questi ricordiamo Una settimana da Dio, Io & Marley, Mia moglie per finta, The Good Girl e Cake. L’interpretazione in questo ultimo film le è valsa una candidatura ai Golden Globe per la migliore attrice.

Forse non tutti sanno che nel 2004 e nel 2016 è stata nominata come “la donna più bella del mondo” dalla prestigiosa rivista statunitense People, mentre nel 2011 è stata dichiarata “la donna più sexy di tutti i tempi” dal magazine Men’s Health. Tutto questo successo si è ovviamente tradotto in guadagni da capogiro. È infatti una delle attrici più pagate di Hollywood e si è classificata undicesima nella classifica delle donne più ricche nel settore dello spettacolo, con un net worth pari a 110 milioni di dollari. Non male per una ragazza di origini greche cresciuta nei sobborghi di New York.

Ma Jennifer Aniston è rifatta?

Data la sua incredibile bellezza in grado di resistere al trascorrere del tempo, molti hanno sospettato che negli anni la bella Jennifer abbia richiesto un aiuto da parte del chirurgo plastico di fiducia per eliminare i segni dell’invecchiamento. Voci che, però, sono state nettamente smentite dalla stessa attrice.

La Aniston ha infatti dichiarato di non essersi mai sottoposta ad alcun tipo di trattamento anti age o perfezionatore, negando di aver affinato a livello chirurgico mento e naso. L’unico trattamento che l’attrice ha ammesso di aver provato è stato quello del laser dermatologico, con il quale ha cercato di attenuare le macchie della pelle. I risultati del trattamento, però, sono stati molto deludenti per la Aniston che ha dichiarato di aver perso sangue per un mese intero. Insomma, si può essere certi che la sua sia una bellezza del tutto naturale e che l’unico suo ‘segreto’ sia una dieta sana ed equilibrata.