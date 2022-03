Anticipazioni Beautiful: salto temporale e gran finale? Arriva la verità

Anticipazioni Beautiful. Kasprzyk, anticipa che ci saranno dei cambiamenti significativi nelle trame della soap americana

Beautiful, la soap opera americana che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia torna a sorprenderci con anticipazioni, trame avvicenti e crossover memorabili!

Oggi non parleremo di semplici anticipazioni di trama ma di come la soap opera americana si evolverà nei prossimi mesi.

Secondo il produttore Kasprzyk ci saranno delle svolte epocali che metteranno in primo piano delle conseguenze inaspettate e dei cambiamenti memorabili.

Beautiful anticipazioni: la soap può cambiare per sempre

Beautiful, conosciuta in madre patria con il nome di The Bold e the Beautiful è una delle serie TV più longeve della storia televisiva. Secondo recenti rivelazioni del produttore, i personaggi e le vicende ambientate a Los Angeles potrebbero non essere più le stesse.

Cambiamenti repentini e colpi di scena memorabili. Nelle prossime puntate di Beautiful ci saranno delle grosse svolte che modificheranno per sempre la struttura narrativa della trama e dei personaggi. A rivelarlo è stato il produttore della soap, Kasprzyk.

Secondo le parole del noto produttore nelle prossime puntate di Beautiful si verificherà un evento che modificherà tutto il futuro dell’amata soap che ci accompagna da oltre trent’anni. Si tratta di una svolta scioccante e che rimodernerà totalmente le trame. Una sorta di spartiacque narrativo che permetterà di distinguere un prima e un dopo.

Dopo l’annuncio del produttore nel corso di un’intervista, i migliaia di fan della soap si sono prontamente mobilitati per comprendere cosa accadrà. Seppur non si conoscono al cento per cento i risvolti che prenderà la serie, alcuni telespettatori e popolo del web aveva ipotizzato ad una sorta di salto temporale. Espediente molto utilizzato nelle narrazioni televisive per dare una scossa alle dinamiche fra personaggi.

In realtà, questa teoria è stata prontamente smentita! In Beautiful non si ricorrerà a tale espediente anzi, per citare le parole di Kasprzyk:

“Non sarà deludente. Sarà un momento scioccante. Ci stiamo spingendo verso di essa”

Chissà se la svolta riguarderà il destino di uno dei personaggi principali della soap opera? Magari proprio coloro che dominano le trame da circa trent’anni come Ridge o Brooke?