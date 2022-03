Test: dimmi come disegni un cerchio e scopri come influisce sull’amore

Prendi un foglio di carta e disegna un cerchio. Il modo in cui lo fai rivela molte cose di te. Scopri il nesso tra il cerchio e l’amore.

Tendiamo spesso a pensare che i nostri gesti più abituali siano del tutto casuali. In realtà questi sono intimamente legati al nostro subconscio e rivelano molti aspetti della nostra personalità.

Anche il gesto più innocuo come il modo di disegnare un cerchio evidenzia alcuni tratti della nostra personalità. Per disegnare un cerchio si può scegliere di andare in due direzioni, verso sinistra o verso destra. Tu in quale direzione vai? Il modo in cui disegni un cerchio è legato anche al tuo personale concetto di amore.

Test: dimmi come disegni un cerchio e ti dirò cosa cerchi in amore

Ognuno di noi disegna un cerchio partendo da destra a sinistra o da sinistra a destra. Questo test ti illuminerà sul significato relativo a questi due differenti modi di disegnarlo. Anche se questo test non sostituisce una diagnosi clinica ti aiuterà a valutare il significato di questa tua azione.

Soluzione del test

1. Se disegni il cerchio andando da sinistra a destra

Se questo è il tuo modo di disegnare un cerchio significa che sei una persona molto attenta ai dettagli. Noti tutto, non ti sfugge niente, sei talmente tanto presa dai dettagli da infastidire chi ti sta intorno. Questo tuo modo di essere è probabilmente legato alla tua infanzia, al fatto di essere stata continuamente incitata a fare meglio nello studio, nello sport, e a fare attenzione a vestirti bene e ad essere sempre ben presentabile. Da adulto hai sviluppato una vera ossessione per i dettagli che per il partner è difficile da sostenere perché si sente sempre sotto esame e sotto controllo. Forse dovresti tenere sempre presente che nessuno è perfetto e che i difetti sono ciò che ci rendono unici. In coppia dovresti rilassarti e godere di quello che siete e di come avete realizzati i vostri obiettivi comuni provando a mettere da parte le ossessioni.

2. Se disegni il cerchio andando da destra a sinistra

Se disegni il cerchio andando da destra a sinistra significa che hai un carattere molto forte e che sei una persona che ha bisogno di dominare. In coppia solitamente tendi a imporre le tue decisioni, ascolti poco il parere del partner e vuoi avere sempre ragione. Non ti piace discutere ed in effetti tendi a non farlo e a non valutare nemmeno quello che gli altri hanno da dirti. A volte ascoltare il parere degli altri può essere illuminante, dovresti riflettere sull’importanza della comunicazione nella coppia e su quanto possa essere fastidioso per il partner subire la tua indifferenza. A ciò si aggiunge che sei poco diplomatico il che rende ancora più difficile rapportarsi con te.