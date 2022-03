Quanti animali ci sono in questo disegno? Nessuno dà la risposta giusta

Se il test degli animali nascosti si chiama così vuol dire che ce ne sono alcuni che non riuscirai a vedere: raccogli la nostra sfida?

Credi di essere pronto ad affrontare il nostro test di oggi?

Abbiamo deciso di metterti alla prova con un’opera d’arte che nasconde molto di più di quanto tu non creda.

Pochissime persone riescono a dare la risposta giusta quando si tratta di questo disegno… e no, non c’è (quasi) nessun trucco.

Devi solo aguzzare la vista e darci la risposta giusta: credi di riuscirci?

Test degli animali nascosti: dicci quanti animali vedi in questo disegno e scopri se hai passato il nostro quiz

Oggi abbiamo deciso di proporti un quiz d’intelligenza che non vuole esplorare a fondo la tua anima e tutti i segreti nascosti al suo interno.

Eh no, questo disegno non contiene significati reconditi o mistici che ci sveleranno che tipo di persona sei: vogliamo solo sapere se riuscirai a darci la risposta giusta!

Hai trenta secondi per trovare tutti gli animali nascosti nella foto: credi di riuscire a farcela?

Quasi nessuno dà la risposta giusta e dire che… sembra veramente molto semplice!

Metti mano al cronometro, conta pure i trenta secondi e prova a dirci quanti animali hai visto nel disegno qui sopra.

La soluzione la trovi scorrendo un poco più in basso!

La soluzione del quiz d’intelligenza di oggi

Allora, sei proprio sicuro di aver trovato tutti gli animali che si nascondevano nel disegno?

Ci sono solo pochissime persone che riescono a farlo entro trenta secondi mentre per gli altri ci vuole un poco di più… o non ci riescono proprio!

In ogni caso, ti abbiamo promesso la soluzione ed eccola qui.

Come vedi evidenziati nei cerchi rossi ci sono ben sei animali nascosti nel fianco della montagna.

Partiamo dalla sinistra in basso dell’immagine: c’è uno stambecco con sopra una capra e, in alto ed in “nero” un cinghiale.

Subito sotto il cinghiale c’è quello che sembra essere un orso, subito accanto a lui un ghepardo e più su un lupo.

Non male come convegno di animali, vero?

Allora, la risposta giusta per il test degli animali nascosti dovrebbe essere che ce ne sono sei, vero?

Beh, a voler essere proprio onesti in realtà ti dovremmo dire di no: gli animali “nascosti” nel disegno sono sette. Se non l’hai contata, infatti, ti stai scordando dell’aquila in primo piano!

Dai, su, non arrabbiarti: ovviamente scherziamo, l’aquila non è nascosta e non può valere come animale nascosto nel nostro test di oggi!

