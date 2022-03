SAPIOSEXUAL. Scopri se anche tu sei un Sapiosessuale

Scopri che cos’è la sapiosessualità e se anche tu sei un sapiosessuale. Ci sono almeno 5 segni evidenti che dimostrano che potresti esserlo.

Si parla molto di eterosessualità o demisessualità o bisessualità ma hai mai sentito parlare di sapiosessualità? In pratica la sapiosessualità si riferisce al fatto di concepire amore per le persone intelligenti. I sapiosessuali si innamorano dei geni, dei lustri d’intelletto. Ne sono affascinati al punto da sentire una passione travolgente anche fisica per loro.

Pensiamo spesso che ci innamoriamo per caso delle persone, in realtà l’innamoramento è un processo molto più razionale di quanto si pensi. Ti abbiamo raccontato della ricetta dell’amore in grado di far innamorare le persone a comando ideata da due ricercatori americani per dimostrarti che il processo di innamoramento non è così casuale come credevi. Oggi ti parliamo di sapiosessualità e di quanto la mente possa risultare estremamente attraente in alcune persone.

Sapiosessualità, 5 segni che confermano che sei sapiosessuale

Il termine “sapio” è un aggettivo che significa “intelligente, saggio, ragionevole”. La sapiosessualità si riferisce all’attrazione sessuale per il sapio, ovvero per l’intelligente, qualità considerata più importante della bellezza fisica per i sapiossessuali.

I nostri antenati sceglievano il partner in base a criteri riproduttivi poichè desideravano più di ogni altra cosa preservare la specie. Da allora ne abbiamo fatta di strada in fatto di rapporti sessuali e i criteri in base ai quali scegliamo i nostri partner sono molto disparati. Nel partner ricerchiamo diverse qualità, alcuni sono attratti dalla bellezza, altri dalla condizione sociale, dal potere, dall’umorismo e così via. Ciò che riteniamo essere affascinante nell’altro si differenzia da individuo ad individuo ed è altamente soggettivo. Cosa ricerchi e cosa ti eccita in un partner sessuale?

Hai mai pensato di essere anche tu attratta dall’intelligenza? Se pensi di essere sapiosessuale ecco i 5 segni che dovresti valutare per avere una conferma:

1. Non è la presenza fisica che ti attrae principalmente nelle relazioni

L’aspetto fisico è un biglietto da visita. Per molti la bellezza è la prima fonte di interesse. Se una persona rispecchia i nostri standard di bellezza siamo più aperti ad approfondire la sua conoscenza mentre tendiamo a non farlo nel caso in cui non avvertiamo attrazione fisica. I sapiosessuali non considerano affatto l’aspetto fisico in un eventuale partner ma tengono conto di altro, per esempio dell’intellettualità dell’interlocutore. Avere di fronte una persona con la quale scambiare argomenti di vario interesse e parlare di tutto traendo soddisfazione da questi discorsi, non ha prezzo.

2. Ti hanno sempre affascinato i Nerd e gli artisti

I sapiosessuali non sono attratti dalla condizione sociale degli individui e sanno che una persona intellettuale potrebbe praticare qualsiasi professione. La loro origine ed i loro capitale culturale non hanno niente a che vedere con le molteplici forme di intelligenza che potrebbe mostrare un individuo.

3. Sei attratta dagli uomini molto più grandi

La differenza di età è sempre stata un cardine nelle tue relazioni. Hai la tendenza a dare più valore agli uomini più grandi perchè tecnicamente un uomo acquisisce saggezza col tempo e quindi ci si aspetta che sia più sapio da adulto. Vedere un uomo brizzolato leggere un libro in metropolitana lo fa apparire molto eccitante ai tuoi occhi.

4. Ti senti estasiata quando hai la sensazione di essere sulla stessa lunghezza d’onda col partner

Non trovi nulla di più eccitante delle vostre lunghe chiacchierate, sentire che è ferrato su qualsiasi argomento, lo ascolteresti per ore e ne resti sempre estasiata. Andare in un museo con lui è un’esperienza unica per non parlare del presenziare ad una eventuale conferenza tenuta da lui. La sua informazione ti fa impazzire e soprattutto ti erotizza.

5. Ami le relazioni complesse, i dibattiti e ti eccita che il partner ti tenga testa

I sapios amano gli scambi di opinione e quel botta e risposta ti fa provare un piacere unico. Anche litigare ti piace perchè sa sempre come avvalorare le tesi per dimostrarti che hai torto e la passione che ci mette nel farlo ti gratifica enormemente.