Medicinali sempre in disordine? Ecco la mini guida per organizzarli

Scopri come organizzare i medicinali nel modo corretto. La mini guida che ti renderà la vita più semplice.

Quando si parla di ordine nella propria casa, un aspetto spesso difficile è quello dell’organizzazione dei medicinali. Si tratta infatti di prodotti che devono essere sempre a portata di mano ma che al contempo si tende a tenere ben nascosti (specie dai più piccoli) e che necessitano di stare in posti puliti, freschi e non umidi e, sopratutto, ben organizzati.

Il rischio, altrimenti, è quello di trovarsi con farmaci sempre scaduti o da buttare perché non più idonei all’utilizzo. Un problema più comune di quanto si pensi e che oggi affronteremo al fine di semplificare le cose a chi non è ancora riuscito a trovare la giusta modalità per tenerli ordinati.

Ecco come organizzare i medicinali in modo semplice e intuitivo

La prima cosa da fare quando si pensa a come organizzare i medicinali è quella di decidere un luogo in cui destinarli. Questo deve essere facile da raggiungere, pratico da usare e preferibilmente in una stanza di facile accesso e che non sia troppo calda.

In genere i medicinali si possono riporre in un cassetto o in una piccola dispensa. Ciò che serve, però, è un’organizzazione di massima. Questa, infatti, aiuterà a gestire gli spazi in modo più semplice ed intuitivo. E tutto con il risultato di trovare immediatamente ciò che si cerca. Ecco, quindi, qualche idea che ti tornerà sicuramente utile.

Dividere i medicinali per scatole

Una delle tecniche di riordino più diffuse grazie a Marie Kondo è quella di usare le scatole per suddividere gli spazi. In questo modo si ottiene infatti una visione più precisa di ciò che si ha davanti e, al contempo, si riesce anche a mantenere un certo ordine. Posizionare delle scatole aperte nelle quali riporre i vari medicinali in piedi è quindi una soluzione che va quasi sempre bene.

Disporre i farmaci per frequenza d’uso

Un’altra piccola strategia molto utile è quella di sistemare i medicinali in base alla frequenza d’uso. Quelli che si usano ogni giorno dovrebbero essere sempre a portata di mano e quindi a prima vista. Ancor meglio se in una scatola tutta loro. In questo modo la si potrà prendere e portare con se dove serve per poterli utilizzare. E tutto senza creare scompiglio nel mobile preposto alla loro conservazione.

Tenere quelli d’urgenza in una scatola a parte

Per semplificare le cose può essere utile disporre di una cassetta del pronto soccorso o di un’ulteriore scatola da tenere sempre ben sistemata e a vista. Al suo interno dovranno esserci cerotti, garze, bende sterili, disinfettanti e tutto quel che può essere utile in caso d’emergenza. Se in casa c’è un soggetto allergico, al suo interno dovranno quindi esserci anche eventuali antistaminici, punture d’emergenza, etc… Si tratta quindi di una scatola che andrà personalizzata in base a chi vive in casa e alle problematiche personali.

Sistemare in alto eventuali farmaci pericolosi

Medicinali che non si usano mai o che sono più pericolosi di altri dovrebbero stare in alto o in una scatola chiusa. In questo modo non li si avrà esattamente a portata di mano ma si saprà sempre come arrivarci in caso di bisogno. Una forma di protezione sia per i più piccoli che per eventuali momenti di particolare stanchezza o distrazione.

Usare le etichette aiuta ad organizzare i medicinali

Se nonostante le scatole, riconoscere i farmaci a primo colpo risulta difficile, si possono usare delle etichette da applicare sia sulle scatole che sulle confezioni. Così facendo si otterrà una visione più esaustiva ed in grado di donare una visione di insieme che faciliti il lavoro e che renda il mobile o il luogo di destinazione dei farmaci molto più fruibile.

Organizzare i medicinali, grazie alle dritte qui sopra risulterà molto più semplice e faciliterà anche il controllo mensile che andrebbe sempre fatto per eliminare quelli scaduti o aperti da troppo tempo. Un modo semplice ma efficace per prendersi cura di se e della propria famiglia.