Test del Look da Ufficio | Come esprimi il tuo potere personale?

Le persone con ruoli di responsabilità vestono in un certo modo: con il test del look da ufficio scopriremo in che modo eserciti la tua autorità sugli altri.

Secondo molti psicologi e studiosi del comportamento umano bisogna vestirsi per il lavoro che si desidera svolgere e non per il lavoro che si svolge davvero. Cosa significa questo?

Significa che il nostro modo di vestirci influisce moltissimo sulla percezione che abbiamo di noi stesse ma anche su quella che gli altri hanno di noi.

L’immagine che comunichiamo attraverso il nostro modo di vestire trasmette alle persone il nostro ruolo, la nostra forza sociale e caratteriale, l’importanza che rivestiamo all’interno di un certo ambiente o di un certo gruppo sociale.

Per questo motivo la moda e la psicologia sono molto legate! Per capire quindi il tuo modo di manifestare autorità abbiamo deciso di creare un test che analizzerà il tuo modo di vestire se fossi una dirigente.

Se non svolgi davvero questo ruolo lavorativo avrai bisogno di una certa dose di immaginazione, ma è proprio attraverso il gioco e l’immaginazione che riusciamo a far esprimere al meglio il nostro inconscio.

Test del Look da Ufficio

Per eseguire questo test ti chiediamo solo di osservare i due differenti look che ti proponiamo e scegliere quello che meglio ti rappresenterebbe se tu fossi una dirigente o una responsabile di qualche tipo.

1 – Tailleur maschile colorato

Questo look è di certo molto particolare. A colpire immediatamente lo sguardo è il colore intenso e deciso di questo completo giacca – pantalone.

Questo colore inusuale per un ambiente da ufficio indica che sei una persona dalla forte personalità, che non teme di essere notata e di spiccare tra la folla come una persona “diversa”.

Per quanto riguarda il taglio, si tratta di una giacca dal taglio maschile con una evidente chiusura a doppio petto. Portata aperta, svela un paio di pantaloni a vita alta abbinati a un crop top.

Nel suo complesso questo look è moderno e quasi androgino. Non punta sull’evidenziare le forme tipicamente femminili ma sullo svelare pochi centimetri di pelle in maniera raffinata.

Se hai scelto questo look il tuo modo di manifestare la tua autorità e il tuo potere è molto “maschile”. Sei una persona estremamente decisa, che crede nelle sue idee e le afferma con determinazione. E anche se gli altri non le condividono o non sono perfettamente d’accordo, poco importa.

I tuoi sottoposti vedono in te un punto di riferimento molto solido e affidabile, da cui viene sempre un sostegno concreto e una leadership forte per qualsiasi tipo di problematica.

2 – Abito beige con nodo

Questo abito estremamente elegante è raffinato e femminile al tempo stesso. La piccola scollatura trasmette un senso di grande serietà e compostezza mentre l’assenza di maniche rende questo look molto moderno.

Il nodo sul fianco e il piccolo drappeggio che si genera da esso assicura alla silhouette un minimo di movimento. Allo stesso tempo sottolinea con eleganza la forma del seno, dimostrando che non hai paura di mettere in mostra la tua femminilità.

Il colore neutro di quest’abito implica che non sei una persona che desidera farsi notare a tutti i costi. Al contrario, vuoi essere notata e apprezzata solo per il tuo lavoro, la tua costanza e la tua serietà.

Se hai scelto questo outfit significa che il tuo modo di manifestare autorità è molto elegante, sottile e poco appariscente. Non hai bisogno di sgomitare o di prendere costantemente la parola per farti rispettare. Non hai bisogno nemmeno di alzare la voce, ti basta un sopracciglio per comunicare perfettamente le tue emozioni.

Dal tuo punto di vista coloro che si sforzano troppo per farsi notare in realtà hanno poco talento o poche capacità in generale. Dal momento che tu hai sia l’uno sia le altre, non hai assolutamente bisogno di ricorrere a qualche outfit vistoso per farti notare.

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.