Test per donne single: scopri il motivo per il quale respingi gli uomini

Questo simpatico test è dedicato alle donne single. Questa immagine potrebbe rivelarvi finalmente perché respingete gli uomini.

Essere single potrebbe essere una scelta libera o obbligata nel senso che alcuni desiderano non avere implicazioni sentimentali mentre altri li vorrebbero ma a condizione di trovare una persona con la quale valga la pena costruire qualcosa. Se avete collezionato diversi fallimenti e non riuscite a trovare la persona ideale per voi forse è colpa di un vostro tratto caratteriale.

Hai mai pensato che forse non è che non riesci a trovare la persona giusta ma che respingi gli uomini, anche quelli potenzialmente giusti? Fai davvero del tuo meglio quando sei in una relazione? Potrebbe essere che inconsciamente ti poni in modo da allontanare chiunque e da non permettergli di gettare le basi per una relazione ben riuscita. Questo test ti aiuterà a riflettere sul tuo stato da single.

Test: Dimmi chi serve il caffè e scopri perché sei single

Essere single non è male. E’ comodo avere la libertà di fare ciò che si desidera e di non dover fare sforzi per realizzare un progetto comune. Avere una relazione significa impegnarsi e desiderare davvero di raggiungere dei traguardi insieme. Non è semplice essere in due, condividere, collaborare, comunicare ecc. Tutto ciò che rende una relazione proficua e bella richiede qualche sacrificio. Bisogna fare qualche rinuncia, mettere l’altro al primo posto qualche volta. Non tutti siamo disposti a tutto ciò e quindi in qualche modo tentiamo di sabotare la relazione affinché finisca. Questo test ti dirà se affronti i problemi o scappi dai problemi e in che modo sei responsabile della fine delle tue relazioni.

Fare questo test è molto semplice, devi solo osservare questa immagine e dire chi serve il caffè all’altro. Affidati al tuo intuito. Il caffè lo ha fatto l’uomo col maglione rosso o l’uomo col maglione verde? LA tua scelta ti illuminerà sul tratto caratteriale che ti impedisce di avere una bella relazione, prova ad abbandonare quel modo di essere e vedrai che riuscirai a realizzare il sogno di una bella relazione sentimentale.

Allora chi serve il caffè?

L’uomo con il maglione verde

Se la tua risposta è l’uomo con il maglione verde significa che il tuo tratto caratteriale allontana il partner è la tua testardaggine. Prova a riflettere su quanto tu sia disposta a fare qualche concessione all’altro o ad ammettere di aver sbagliato. Hai un carattere forte e nella relazione tendi a dominare. La vuoi sempre vinta e non ti metti in discussione. A lungo andare il partner si sente impotente di fronte a questa tua mancanza di flessibilità. Quando non si trova un terreno comune con il partner si fa fatica ad andare avanti. Se ognuno ha una visione propria riguardo qualcosa il segreto è venirsi incontro e negoziare, qualcosa che sei incapace di fare oppure semplicemente non hai voglia di fare. Prova a lavorare su questo aspetto, diventa un negoziatore, chiediti se esistono alternative prima di prendere una posizione definitiva. Abbatti i muri, in una relazione bisogna tendersi la mano e con un muro di mezzo è impossibile farlo. Non dare mai giudizi affrettai, conta fino a 10 e non farti guidare dalle tue emozioni. Ascolta cosa ha da dirti l’altro, valuta e poi rispondi.

L’uomo con il maglione rosso

Se secondo te è l’uomo col maglione rosso a servire il caffè significa che dovresti lavorare sulla tua tendenza a fare paragoni. E’ fastidioso essere paragonati ad altre persone. Ognuno di noi è un essere unico e non vuole essere reazionato ad altri. Tu fai paragoni in tutto, questo tuo modo di fare non è vantaggioso in amore perché porta conflitti. Se vuoi costruire una relazione sana, duratura, proficua concentrati sul presente e su cosa tu puoi dare all’altro non su cosa tutti gli altri hanno dato a te nel tempo o cosa gli altri danno ad altri. E’ necessario restare focalizzati sul partner del momento in modo esclusivo e trovare il modo di comprendervi. Ognuno di noi per parlare di amore usa un lingua differente ecco perchè in amore non esistono paragoni che tengano.