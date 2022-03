Scegli un paio di ali d’angelo e scopri su cosa ti serve protezione

By

Test delle ali d’angelo: scegli il paio che ti attira di più e scopri su cosa ti serve una protezione speciale. Sei pronta a giocare con noi?

Tutti, più o meno, abbiamo bisogno che qualcuno, almeno una volta ogni tanto, vegli su di noi. Non si tratta di un lusso o di un capriccio: avere qualcuno, chiunque, che ci protegga, ci guardi e ci guidi è qualcosa di auspicabile. Non possiamo sempre farcela da soli!

Oggi, quindi, abbiamo pensato di proporti un test della personalità in grado di aiutarti… soprattutto se sei una di quelle persone che non chiede mai niente agli altri.

Che ne dici: ti va di provare a capire su che cosa hai bisogno di protezione?

Test delle ali d’angelo: scegli il paio che ti attira di più e scopri su cosa hai bisogno di aiuto

Lo sappiamo, lo sappiamo: esistono persone che non chiedono mai aiuto e, anzi, trovano offensiva anche solo l’idea.

Duri e puri, abituati a cavarsela da soli e non chiedere mai niente a nessuno, questo tipo di persone finiscono spesso per… soffrire in silenzio.

Oggi abbiamo pensato di proporti il test delle ali d’angelo, che potrebbe aiutarti a capire su che cosa hai bisogno di protezione in questo esatto momento della tua vita.

Se poi ne vuoi sapere di più, possiamo consigliarti anche il test dei numeri angelici tripli: il tuo angelo custode ha un messaggio per te, scoprirlo potrà farti solo che bene!

Ma torniamo a noi: che ne dici di provare il test delle ali d’angelo? Rimarrà un segreto solo tra di noi, non diremo a nessuno qual è il tuo “punto debole” in questo momento!

Bene, allora prenditi solo un attimo per decidere le ali d’angelo che ti hanno attirata di più: qui sotto trovi tutti i responsi!

ali numero uno : il primo paio di ali d’angelo ci svela che hai bisogno di protezione principalmente da te stessa.

Sei una persona minuziosa, lavoratrice e decisamente impegnata: non hai tempo per niente o per nessuno che non valga i minuti preziosi che gli dedichi!

Questo non vuol dire che tu sia una persona fredda o senza amicizie, anzi. La protezione che ti serve, però, è proprio contro i tuoi stessi giudizi, che rivolgi anche contro te stessa e che possono fare veramente molto male. Smettila di giudicarti in maniera così pesante, non hai nulla di che preoccuparti!

: il primo paio di ali d’angelo ci svela che hai bisogno di protezione principalmente da te stessa. Sei una persona minuziosa, lavoratrice e decisamente impegnata: non hai tempo per niente o per nessuno che non valga i minuti preziosi che gli dedichi! Questo non vuol dire che tu sia una persona fredda o senza amicizie, anzi. La protezione che ti serve, però, è proprio contro i tuoi stessi giudizi, che rivolgi anche contro te stessa e che possono fare veramente molto male. Smettila di giudicarti in maniera così pesante, non hai nulla di che preoccuparti! ali numero due : le scelte degli altri potrebbero essere il tuo problema. Ehi, ma perché lasci che siano loro a “scegliere” per te?

Il test delle ali d’angelo, infatti, ci dice che tu, spesso e volentieri, lasci che le scelte degli altri influiscano su di te. Guardati bene dentro e cerca di capire perché sei così succube delle decisioni delle persone che ti circondano. I motivi potrebbero avere radici nel fatto che c’è un’insicurezza di fondo che ti contraddistingue e che ti fa comportare a volte in maniere che non ti appartengono. Forse ti esponi quando non vorresti oppure ti ritrovi a fare cose che non ti va di fare perché pensi che gli altri si aspettino questo da te. Proteggiti da queste situazioni e vivi la tua vita come lo vuoi tu!

: le scelte degli altri potrebbero essere il tuo problema. Ehi, ma perché lasci che siano loro a “scegliere” per te? Il test delle ali d’angelo, infatti, ci dice che tu, spesso e volentieri, lasci che le scelte degli altri influiscano su di te. Guardati bene dentro e cerca di capire perché sei così succube delle decisioni delle persone che ti circondano. I motivi potrebbero avere radici nel fatto che c’è un’insicurezza di fondo che ti contraddistingue e che ti fa comportare a volte in maniere che non ti appartengono. Forse ti esponi quando non vorresti oppure ti ritrovi a fare cose che non ti va di fare perché pensi che gli altri si aspettino questo da te. Proteggiti da queste situazioni e vivi la tua vita come lo vuoi tu! ali numero tre : la tua scelta ci dice abbastanza chiaramente che tu hai bisogno di protezione dagli altri.

Sei come in attesa che qualcuno ti faccia qualcosa di sgradevole: ma perché ti senti così? Probabilmente ti è successo in passato di non poterti fidare di qualcuno o di dover raccogliere i “pezzi” dopo essere andata in frantumi. Effettivamente, in questo momento, la tua sensibilità potrebbe star cercando di avvertirti di nuovo che c’è qualcosa che non va. Sei sicura che intorno a te siano tutti sinceri? Sii guardinga, non fidarti troppo o troppo presto di tutte le persone che conosci. Non vogliamo dirti di non amare o di non avere rapporti con altre persone, assolutamente. Solo devi stare attenta che gli altri non si approfittino di te!

: la tua scelta ci dice abbastanza chiaramente che tu hai bisogno di protezione dagli altri. Sei come in attesa che qualcuno ti faccia qualcosa di sgradevole: ma perché ti senti così? Probabilmente ti è successo in passato di non poterti fidare di qualcuno o di dover raccogliere i “pezzi” dopo essere andata in frantumi. Effettivamente, in questo momento, la tua sensibilità potrebbe star cercando di avvertirti di nuovo che c’è qualcosa che non va. Sei sicura che intorno a te siano tutti sinceri? Sii guardinga, non fidarti troppo o troppo presto di tutte le persone che conosci. Non vogliamo dirti di non amare o di non avere rapporti con altre persone, assolutamente. Solo devi stare attenta che gli altri non si approfittino di te! ali numero quattro: il test delle ali d’angelo ci dice che tu potresti aver bisogno di protezione dalle tue scelte. Ehi, abbiamo anche il test delle scelte che rifaresti che può aiutarti a capire qualcosa di più della tua vita! Sei una persona che ama vivere al limite e che si getta a capofitto nelle situazioni e nelle relazioni.

Non ti giudichiamo mica, anzi! Sicuramente fai una vita emozionante, piena di vicissitudini e sorprese.

La tua ala d’angelo, però, ci dice che a volte potresti aver bisogno di protezione a fronte di queste scelte, che a volte possono farti del male.

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.