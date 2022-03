Con loro non puoi mai stare tranquillo: questi segni sono veri bacchettoni!

Ebbene sì, abbiamo deciso che è ora di svelare i moralisti dello zodiaco: siete pronti a scoprire chi sono i segni zodiacali più bacchettoni?

Come? Non credi di conoscere neanche una persona decisamente “bacchettona” e cioè capace di fare la morale praticamente a chiunque?

Bene o meglio molto ma molto male: potresti essere te la “bacchettona” del tuo gruppo di amici e conoscenze!

No, dai, non iniziare subito a buttarti giù: abbiamo pensato di chiedere a stelle e pianeti di aiutarci a stilare la classifica dell’oroscopo di oggi proprio per fugare ogni dubbio.

Bacchettoni e moralisti, tremate! State per essere scoperti!

I segni zodiacali più bacchettoni di tutto l’oroscopo: che fatica parlare con loro

Hai presente quando, anche da più giovane, raccontavi una storia divertente ai tuoi genitori e loro la trasformavano in un’occasione per farti una ramanzina?

Bene, oggi abbiamo deciso di svelarti la classifica dei segni zodiacali che sono tra i più bacchettoni e moralisti di tutto l’oroscopo. No, ovviamente non parliamo proprio dei tuoi genitori!

Ci sono delle persone, lo sappiamo bene, intorno alle quali ci tocca camminare come sui gusci d’uovo.

Appena dici qualcosa che non va bene o che loro trovano riprovevole, ecco che parte una lunga strigliata piena di “dovresti fare così” o “questo non è il modo di comportarsi“.

Ehi, dopotutto parliamo di veri e propri bacchettoni: non dovremmo di certo stupirci del loro comportamento!

Allora, sei pronta a scoprire chi sono i segni zodiacali più bacchettoni (e vedere se ci sei anche tu fra loro?).

Ecco le prime cinque posizioni della classifica di oggi!

Cancro: quinto posto

No, cari Cancro, non iniziate immediatamente a lamentarvi del vostro posizionamento nella classifica dei segni zodiacali più bacchettoni.

Se stelle e pianeti dicono che potete essere decisamente moralisti, un pelo giudicanti e bacchettoni (quando vi ci mettete) evidentemente è così!

I Cancro sono persone molto attaccate alle tradizioni, ai sentimenti ed anche ad una certa modalità (che varia da Cancro a Cancro) con la quale pensano sia “giusto” vivere la vita.

Fortunatamente per i Cancro (e per tutti coloro che li conoscono) questo è un segno capace di pontificare a non finire ma anche di accettare a braccia aperte tutte le novità!

Toro: quarto posto

Un altro segno decisamente felice di pontificare sulle vite altrui (e a volte anche sulla propria) è il Toro.

I Toro sono persone che seguono un rigide codice morale nella vita, che amano adattare ad ogni situazione, persona o routine di tutti i giorni.

Non c’è da sorprendersi che vogliano farvi la morale quando raccontate loro qualcosa di un poco al limite!

Cari Toro non c’è niente di male nel voler vivere la vita secondo un certo standard. Ricordatevi, però, che gli altri non hanno sempre voglia di sentirvi dire quanto siete belli, bravi e perfetti a discapito delle loro storie!

Capricorno: terzo posto

Cari Capricorno, non avete proprio idea di quanto possiate sembrare rigidi agli occhi degli altri. Speriamo che trovarvi nella classifica dei segni zodiacali più bacchettoni dell’oroscopo vi aiuti a capire che non tutti sono contenti di sentirsi giudicare per i propri errori o per i propri eccessi!

I nati sotto il segno del Capricorno, purtroppo per loro, sanno essere decisamente bacchettoni quando vogliono.

Il loro modo di fare non sarebbe neanche tanto terribile se non fosse che i Capricorno scelgono un momento specifico per rilasciare tutte le loro perplessità, su di voi o sulla vostra vita. Magari le accumulano da anni e quando si lasciano andare a fare i bacchettoni possiamo assicurarvi che non è assolutamente divertente. Aiuto!

Aquario: secondo posto

Una sorpresa nei piani alti della classifica dell’oroscopo di oggi. Cari Aquario, sapevate di essere dei veri bacchettoni quando vi ci mettete?

I nati sotto questo segno sono persone assolutamente bacchettone proprio perché fare i moralisti per loro è praticamente innato!

No, cari Aquario, non prendetevela con noi dell’oroscopo se abbiamo svelato questo vostro modo di fare.

Sapete benissimo che vi piace molto (anche troppo) dire agli altri come dovrebbero vivere la loro vita. Il motivo è semplice: pensate unicamente di fare il loro bene!

Per gli Aquario, infatti, non c’è praticamente nessuno che faccia le cose per il verso giusto. A parte loro, ovviamente! Nel tentativo di darvi una mano anche quando non vi serve, gli Aquario finiscono per risultare veramente bacchettoni. Cari Aquario, permetteteci di fare i bacchettoni per una volta e consigliarvi di non essere così insistenti con le vostre ramanzine. Fanno più male che bene!

Scorpione: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più bacchettoni dell’oroscopo

E infine arriviamo al primo posto della classifica di oggi e, cari Scorpione, non siamo sorpresi di trovarvi in cima alla classifica.

Siete dei veri bacchettoni, dovete ammetterlo!

Diciamo che siete al di sopra dei segni zodiacali più maleducati dell’oroscopo e anche di quelli più beneducati: voi Scorpione siete proprio una categoria a parte!

Gli Scorpione possono essere estremamente bacchettoni quando ci si mettono… ma solo quando ci si mettono!

Li abbiamo messi al primo posto nella classifica di oggi dello zodiaco perché, sotto sotto, qualsiasi Scorpione deve ammettere che gli piace proprio giudicare e istruire gli altri!

Dopotutto lo Scorpione è un segno particolarmente capace di guidare gli altri, a cui molte persone guardano con rispetto ed ammirazione.

Non è strano che, a forza di essere presi ad esempio, gli Scorpione sviluppino un certo gusto per… beh, fare i bacchettoni!