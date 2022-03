È stata una delle professoresse dell’Eredità più amate di sempre. Ecco cosa fa oggi la nota showgirl.

È stata un noto volto televisivo, protagonista del programma iconico della Rai L’eredità. Con la sua bellezza tipicamente mediterranea ha incantato tutto il pubblico, sia un studio che a casa. Ma che fine ha fatto la bellissima showgirl? Non temete, la sua carriera in TV è tutt’altro che finita! Ecco di chi stiamo parlando e dove la possiamo rivedere (per la gioia dei fan!).

Roberta Morise è stata senza dubbio una delle professoresse de L’eredità più amate e seguite di sempre. Nata a Cariati, in provincia di Cosenza, nel marzo 1986, Roberta ha fatto il suo esordio in TV nel 2004. Quell’anno ha infatti preso parte al concorso di bellezza per eccellenza, Miss Italia (che negli anni ha lanciato molte altre showgirl di talento), riuscendo a raggiungere la quinta posizione.

Sempre nel 2004 è entrata nel coro del programma I Raccomandati, trasmissione di successo condotta da Carlo Conti, con il quale ha collaborato anche a L’eredità dal 2006 al 2009. I due hanno inoltre avuto un’intensa relazione durata dal 2006 al 2011. Nonostante la loro separazione, Carlo e Roberta sono rimasti in buonissimi rapporti, tanto che Roberta ancora oggi lo definisce “come un papà”.

La bellezza di Roberta, con gli anni, è diventata sempre più evidente (tanto da indurre molti a pensare che abbia ceduto a qualche ritocchino estetico). A ogni modo, dopo essersi presa una pausa dal noto programma di Rai 1, Roberta ha in seguito continuato a lavorare con Carlo Conti nel programma I migliori anni (dal 2009 al 2011). Dal 2018 al 2020 ha condotto I Fatti Vostri insieme a Giancarlo Magalli. La Morise ha poi voluto tentare la strada della musica, pubblicando nel 2011 il suo primo album È soltanto una favola. Il suo ritorno a L’Eredità è avvenuto nel 2022, stavolta al fianco del nuovo conduttore Flavio Insinna.

Da un anno e mezzo Roberta è felicemente fidanzata con Giulio Fratini, più giovane di lei di 5 anni. La showgirl ha inoltre deciso di prendere parte, come concorrente, alla nuova edizione de L’isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi. La bella Roberta ha dovuto raggiungere, per il programma, una sperduta isola delle Honduras, dove sarà difficile sopravvivere tra condizioni metereologiche avverse e cibo scarseggiante. Non ci resta che vedere come se la caverà in questa situazione!