Depilazione delle braccia: attenzione ai possibili effetti indesiderati

By

Depilazione delle braccia: alcune lo fanno ormai da tempo, altre sono ancora indecise. Attenzione però agli effetti indesiderati.

Come per la rasatura di qualsiasi zona del corpo, la depilazione dele braccia è semplicemente una preferenza estetica, proprio come farsi crescere la barba.

Dobbiamo subito chiarire una cosa: non ci sono benefici per la salute nel radersi le braccia. Alcune persone decidono di sbarazzarsi dei peli per una questione puramente estetica o perché preferiscono semplicemente la sensazione di una pelle liscia.

Se sei indecisa sulla depilazione delle braccia, è un’ottima idea farti conoscere i potenziali benefici, ma anche i possibili rischi che derivano dalla depilazione.

Depilazione delle braccia, ne vale la pena?

Contrariamente alla credenza popolare, i peli non ricrescono più spessi una volta che vengono rasati. Quindi, sia il colore che la velocità di ricrescita non sono influenzati dalla rasatura.

Durante le varie fasi ormonali, come nel caso della gravidanza o della pubertà, lo spessore dei peli può cambiare. Gli androgeni, ovvero gli ormoni sessuali maschili, presenti sia nelle donne che negli uomini durante la pubertà, possono causare un cambiamento nello spessore e nella consistenza del pelo.

Ovviamente la preferenza personale influisce sulla decisione di depilarsi le braccia o meno. Come accennato in precedenza, alcune persone possono preferire la sensazione di una pelle liscia, altre invece lo fanno puramente per una ragione estetica.

Partiamo dai possibili benefici. Dobbiamo innanzitutto dire che i peli trattengono l’umidità. Quindi, la depilazione può comportare una minore sudorazione, o almeno una sudorazione meno evidente. Non solo, questa può anche ridurre l’odore associato al sudore. La maggior parte dei peli sono porosi, il che significa che sono in grado di assorbire e trattenere il sudore.

Per quanto riguarda i possibili effetti collaterali, la depilazione delle braccia, come qualsiasi altra zona del nostro corpo, può provocare effetti indesiderati.

La rasatura potrebbe causare dei peli incarniti. Non solo, potresti ritrovarti con delle bruciature da rasoio, perfino dei tagli e delle irritazioni cutanee. Inoltre, alcune zone, come quella del gomito, sono particolarmente soggette a tagli e graffi dovuti alla rasatura perché la pelle è irregolare e inoltre si tratta di un’area difficile da vedere.

L’ustione da rasoio può essere causata dall’utilizzo di una vecchia lama, da una rasatura frettolosa o da una rasatura priva di crema. L’irritazione della pelle può provocare anche la follicolite: un’infiammazione del follicolo pilifero, che può essere causata dalla presenza di batteri o dall’utilizzo di una lametta smussata oppure da abiti troppo attillati.

Attenzione perché la follicolite causata dalla rasatura può provocare le cheloidi, ovvero delle cicatrici scure presenti sulla pelle che molto probabilmente saranno permanenti.