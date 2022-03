Casatiello dolce napoletano, la Pasqua ha davvero un altro sapore

Molti conoscono la versione salata, ma anche il casatiello dolce napoletano ha la sua importanza: proviamolo anche noi

E’ meno famoso della sua versione salata, ma anche il casatiello dolce napoletano non è da meno per il gusto. A Napoli e in tutta la Campania non c’è Pasqua senza casatiello e dopo aver fatto quella salata proviamo a cimentarsi anche in quella dolce.

Un dolce che ha diverse varianti in tutta Italia e che possiamo trovare sia nella versione con glassa, sia nella versione senza. Quella che proporremo oggi è la versione con glassa, anche esteticamente più gradevole. Perché si sa, in cucina anche l’occhio vuole la sua parte.

Casatiello dolce napoletano il dolce di Pasqua

Ingredienti:

uova 4

lievito madre 150g

zucchero 200 g

farina Manitoba 500 g

strutto 100 g

limoncello 15 ml

1 baccello di vaniglia

scorza di limone

Per la glassa

Albumi 1

zucchero a velo 160

succo di limone q.b.

Per la decorazione:

Ovetti e cioccolato a confetti

Possiamo scegliere di utilizzare sia il lievito di birra che il lievito madre. Con il lievito madre aumenterà il tempo di lievitazione perché ci vorrà più tempo a raddoppiare il volume.

Preparazione del casatiello dolce napoletano

Dopo aver visto la versione salata del casatiello vediamo come preparare la versione dolce. Prendiamo la nostra planetaria e inseriamo gli ingredienti: lo zucchero le uova e il lievito che abbiamo scelto. Mettiamo il programma impasto e aggiungiamo man mano la farina.

Lavoriamo fin quando il nostro impasto non avrà preso consistenza. A questo punto aggiungiamo lo strutto o, se vogliamo una versione leggermente meno grassa, il burro. Quando tutti gli ingredienti saranno ben amalgamati insieme aggiungiamo il limoncello, la scorza e i semini del baccello di vaniglia in modo da dare gusto al nostro casatiello.

Impastiamo fin quando non lo vedremo ben compatto. A questo punto prendiamo una tortiera e mettiamo il nostro impasto: la tortiera dovrà avere i bordi alti perché il nostro castello dovrà salire del doppio.

Così inizia la lievitazione: 12 ore per il lievito madre e circa 6 per quello di birra avendo cura che l’impasto non prenda correnti. Cuociamo a forno statico a 170° per 50 minuti e lasciamo raffreddare.

Intanto che raffredda passiamo alla glassa fatta in modo semplicissimo, montando albumi, zucchero a velo e succo di limone. Versiamo la nostra glassa sul nostro casatiello dolce e decoriamo con gli ovetti e il cioccolato a confetti. Facciamo riposare per 1 ora e serviamo.