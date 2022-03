Quante volte “lo fate”? Scopri cosa rivela della tua coppia questo numero

Il test “quanto lo fai” ci svela delle cose veramente molto importanti sulla tua relazione: che ne dici, ti va di provarlo insieme a noi?

Ci sono coppie che non possono levarsi le mani di dosso, coppie che lo “fanno” per dovere e coppie che non hanno problemi a far passare settimane o mesi tra un rapporto e l’altro.

Di che cosa parliamo?

Ma ovviamente di fare l’amore, uno dei collanti (ma non l’unico, attenzione) di una relazione sentimentale.

Oggi abbiamo deciso di svelare qualcosa di più sulla tua coppia in base al numero di volte in cui “lo fate” in una settimana.

Che ne dici: pensi di voler scoprire qualcosa di più su di voi?

Test “quanto lo fai”: dicci quante volte lo fate a settimana e noi ti sveleremo che coppia siete

Oggi abbiamo deciso di proporti un test di coppia e della personalità che si basa su qualcosa di molto triviale.

No, tranquilla: la tua risposta rimarrà tra noi, al sicuro tra lo schermo del tuo computer e la pagina di questo test!

Come vedi, qui sopra ti abbiamo messo quattro “opzioni” tra cui scegliere.

La prima è il numero uno, ovviamente: diciamo che, generalmente, in una settimana lo fate almeno una volta.

Nella seconda opzione, invece, trovi il numero tre: non lo fate tutti i giorni ma almeno due o tre volte alla settimana sì. Anche qualcuna in più se vi riesce!

Poi, invece, puoi scegliere l’opzione più alta di tutte: sette volte su sette. Sappi che, in questa opzione, ci mettiamo anche chi va oltre le sette volte a settimana.

Infine, nella quarta opzione, trovi il solitario numero zero. Ci sono persone che, nonostante tutta la buona volontà, in una settimana non hanno proprio il tempo o il modo di fare l’amore.

Allora, voi che coppia siete?

lo fate una volta alla settimana : il test “quanto lo fai” in una settimana per te è stato estremamente semplice. La tua risposta è: una volta!

Forse sai già di quale volta parliamo (il sabato sera, per dire, oppure un giorno della settimana prestabilito) e per questo la tua risposta è così categorica.

Il vostro rapporto potrebbe aver bisogno di una mano in più: che cosa sta succedendo tra di voi?

Le strade sono due. O avete scelto insieme un giorno per assicurarvi quel contatto fisico che, altrimenti, potreste dimenticare (e in questo non c’è niente di male) o lo fate una volta a settimana per dovere.

In ogni caso, sarebbe il caso di parlare con il tuo partner riguardo la vostra situazione: siete sicuri che vada bene ad entrambi?

La vostra è una relazione che non è ancora troppo “anziana” e, quindi, avete ancora deciso di usare il vostro tempo e le vostre energie per l’amore fisico.

Il test “quanto lo fai” ci svela che, più che andare a pranzo dalla nonna dell’altro la domenica pomeriggio, fate di tutto per stare insieme da soli!

Non dite sempre di sì alle uscite con gli amici e siete persone che, in questo momento, provano ancora una forte attrazione anche fisica ma più di tutto sentimentale!

Volete stare sempre (ma sempre, sempre, sempre) insieme: buon per voi!

Farlo sette o più volte alla settimana vuol dire solo una cosa: o state insieme da poco oppure avete un segreto che dovete assolutamente condividere con noi!

La vostra scelta ci dice che, nonostante vi piacciate veramente tanto, il vostro rapporto è ancora un poco immaturo.

Vi appoggiate tanto alla felicità sotto le lenzuola perché state cercando di aggrapparvi a qualcosa di concreto. Sembra quasi che abbiate paura di confrontarvi tra di voi!

Ehi, a tutti è capitato un periodo così: generalmente è quello che precedere l’arrivo di una grande storia d’amore. Noi vi auguriamo ogni bene!

Ci sono delle situazioni nelle quali le coppie che stanno insieme da tanto tempo faticano a fare l’amore almeno una volta a settimana.

Gli impegni della vita di tutti i giorni, i figli, le realizzazioni personali, il lavoro… non sempre è semplice ritagliarsi un periodo per sé!

Siete sicuramente una coppia solida ma che, con ogni probabilità, sta anche passando un periodo di scoperta di altro oltre la sessualità.

Niente di male in questo, a meno che non vi faccia soffrire: che ne dite di provare anche il test delle paure in amore per capire se sono fondate o meno?