Test della Libertà | Sei davvero una persona libera o sei prigioniera?

Con il test della libertà cercheremo di capire se la tua mente è davvero libera oppure c’è qualcosa che ti impedisce di esprimerti.

Se si chiedesse a una persona se esprime le sue opinioni liberamente, nella maggior parte dei casi si otterrebbe una risposta positiva. In genere, infatti, pensiamo di agire nella maniera più libera possibile, solo ed esclusivamente per nostra scelta.

Purtroppo però ciò che limita e “imprigiona” il potenziale della nostra mente non può essere colto dalla mente razionale.

Tutto ciò che ci limita nell’esprimere pianamente il nostro potenziale, infatti, nasce dall’inconscio. Per sua natura l’inconscio non può essere compreso attraverso la logica, ma solo ed esclusivamente attraverso l’intuizione e l’analisi indiretta.

Per rispondere alla domanda sull’effettiva libertà della tua mente, quindi, ti proponiamo di tentare un approccio indiretto e di giocare con la tua mente per scoprire come stanno davvero le cose.

Test della Libertà

Per eseguire questo testi ti invitiamo a osservare l’immagine che abbiamo proposto e analizzarne ogni dettaglio. Dopo averlo fatto scegli uno degli elementi presenti nel dipinto, cioè quello che ti ha colpito di più o a cui ti senti più affine.

1 – La catena di ferro

La catena di ferro è il simbolo per eccellenza della prigionia e della mancanza di libertà. Naturalmente la catena limita la libertà concreta, cioè quella del corpo, ma in questo caso ha solo un significato metaforico.

Se hai scelto la catena è facile intuire che ti senti una persona costretta a mettersi in secondo piano o a fingere di essere quello che non è.

Probabilmente non è davvero così: semplicemente senti di non poter essere completamente autentica nella vita di tutti i giorni, a causa delle limitazioni che senti imposte dall’esterno.

Cerca di capire quali sono queste limitazioni e se puoi aggirarle in qualche modo. Cerca anche di comprendere se si tratta dell’effettivo stato delle cose o è soltanto una tua impressione. A volte i limiti che ci imponiamo esistono solo nella nostra mente!

2 – Gli uccelli che spiccano il volo

Gli uccelli che spiccano il volo sono uno dei simboli più famosi e più universali della totale libertà. Inoltre questi non sono uccelli qualunque: quelli rappresentati in questo quadro sono colombe bianche, che rappresentano anche la pace universale.

Se hai scelto questo elemento abbiamo due interpretazioni completamente opposte per te, e solo tu potrai scegliere quella che si addice di più alla tua situazione.

La prima ipotesi è che ti senti una persona libera e perfettamente in pace con se stessa. Porti armonia e felicità nel mondo grazie alle tue azioni giuste e all’equilibrio espresso dai tuoi pensieri.

La seconda ipotesi molto diversa, è che il tuo inconscio aspira alla totale libertà, ne ha profondamente e disperatamente bisogno perché si sente prigioniero di una vita ipocrita che non ti permette di esprimere liberamente i tuoi pensieri e il tuo carattere.

Qual è la verità? Solo tu puoi saperlo, ma nel secondo caso ti consigliamo di prendere concretamente in mano la tua vita e soprattutto cambiare radicalmente il modo in cui conduci l’esistenza.

3 – Gli anelli che si trasformano in colombe

Questa immagine è chiaramente un elemento di transizione. Come si può vedere non si tratta di anelli completamente definiti ma nemmeno di colombe già formate.

In questa sezione della catena sta avvenendo una trasformazione che avviene anche nella tua anima.

Probabilmente ti sei già resa conto in passato che la tua mente era influenzata dalle convenzioni, dagli obblighi sociali o da ciò che gli altri si aspettavano da te. Recentemente hai deciso di cambiare atteggiamento, andare avanti con la tua vita e cominciare una sorta di “percorso di liberazione”. Bravissima!

Sappi soltanto che, come tutti i percorsi di trasformazione, questo cammino sarà lungo e potrebbe essere faticoso. Armati di pazienza e cerca di scoprire ogni giorno chi sei davvero: solo questo ti porterà a sperimentare la libertà assoluta!

