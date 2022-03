Se sei una principessa, sarai di certo nella classifica di oggi dell’oroscopo

Questi segni zodiacali sono delle vere principesse: la classifica di oggi dell’oroscopo non mente. Pronta a scoprire se ci sei anche tu?

Ehi, potresti essere un principe o una principessa, a noi non importa. Quello che ci importa è scoprire quali sono quei segni zodiacali che chiedono di essere trattati come se fossero dei Winsdor!

Oggi abbiamo deciso, infatti, di scoprire la classifica di tutti quei segni zodiacali che si sentono intrappolati in una fiaba.

Che ne dici: tu potresti essere tra loro?

I segni zodiacali che sono delle principesse: scopriamo se ci sei anche tu nella classifica dell’oroscopo

Non hai solo una passione per tiare e diademi ma vuoi anche essere trattata come si deve. Va bene, capisci che non tutti possano avere il tappeto rosso da srotolare sotto i tuoi piedi quando esci di casa ma tu sei una vera principessa e come tale vuoi essere percepita!

Se ti ritrovi nella descrizione di qui sopra, potresti essere nella classifica dei segni zodiacali che sono delle principesse vere e proprie.

Se, invece, non hai proprio capito di che cosa stiamo parlando è ancora più importante continuare a leggere.

Ci sono delle persone, infatti, che sono assolutamente royal… dentro, se non fuori.

Meglio conoscerle e sapere prima di chi si tratta, in modo da non ritrovarsi, poi, in una situazione che non sappiamo gestire!

Allora, sei pronto a scoprire quali sono i cinque segni zodiacali più “principesse”?

Scorpione: quinto posto

Come? Gli Scorpione sarebbero delle principesse? La realtà dei fatti è che la risposta a questa domanda è assolutamente sì. Peccato che nessuno lo sappia fino a quando non è “troppo tardi”!

Gli Scorpione sono persone che hanno una ovvia e giustificata ottima opinione di sé: si aspettano, quindi, che voi li trattiate come loro considerano giusto essere trattati.

Come principi e principesse, quindi!

Se conoscete una donna dello Scorpione sapete già che non ha tempo per le sciocchezze e anche che se stende un velo pietoso sui vostri errori nei suoi confronti difficilmente conquisterete i suoi favori!

Gemelli: quarto posto

Anche i nati sotto il segno dei Gemelli ci stupiscono per la loro presenza in questa classifica. Ma come, i Gemelli non sono persone libere, che vivono la vita praticamente alla giornata e che non vogliono responsabilità e legami?

Certo, ma questo che cosa ha a che vedere con essere anche delle principesse nell’animo?

Quello che vogliono realmente i Gemelli, infatti, è proprio questo. Essere trattate come principesse, amate ed idolatrate dal proprio partner. Per questo motivo i Gemelli faticano a far durare tanto i rapporti sentimentali: nessuno le tratta come vorrebbero loro!

Vergine: terzo posto

Che i nati sotto il segno della Vergine siano persone che hanno una concezione particolare di sé non è di certo una sorpresa, vero?

La Vergine è un segno che si prende decisamente sul serio e che non ha tempo per farsi trattare in maniera meno che principesca!

Se conoscete una Vergine, quindi, sappiate che si aspettano non solo un modo di fare decente ma vogliono molto (ma molto) di più.

Chi non fa colpo sulla Vergine, principalmente, sono tutti coloro che non sanno come trattarla: se volete una relazione con una Vergine dovete abituarvi ad essere cavalieri perfetti, aprire porte, fare regali al momento giusto (e regali giusti) oltre che ad essere sempre perfetti moralmente e concretamente!

Toro: secondo posto

I nati sotto il segno del Toro non ammetterebbero mai di essere persone estremamente “principesse” ma la realtà è proprio questa.

Per quale motivo, altrimenti, si troverebbero al secondo posto della classifica dei segni zodiacali più “principesse” di tutto l’oroscopo?

I Toro sono persone che pensano principalmente a sé stesse (come fa qualsiasi principessa), almeno per quanto riguarda i bisogni più primari.

Certo, sono anche buoni e generosi (proprio come dovrebbe essere una principessa) ma non per questo mettono gli altri sempre e comunque al primo posto!

Un Toro può stupirvi per il suo modo di fare che, a volte, può essere decisamente viziato ed egoriferito. I Toro, dopotutto, sono fatti così: si mettono su un piedistallo e vogliono che voi facciate altrettanto. A volte, però, si pentono dei loro atteggiamenti e finiscono per cercare di riprendere i vostri favori facendo tutto quello che volete!

Pesci: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più principesse di tutto l’oroscopo

Diciamoci la verità: sapevi benissimo che saresti finita in questa classifica invece che in quella dei segni zodiacali più guerrieri, non è vero?

Le nate sotto il segno dei Pesci guadagnano la prima posizione nella classifica dei segni zodiacali che sono tra le più principesse dell’oroscopo: ed a ragione!

I Pesci sono, infatti, persone estremamente delicate (e forse, proprio per questo si trovano anche nella classifica dei segni più delicati di tutto lo zodiaco) ed hanno modi e pretese veramente da principesse.

Oltre ad essere sempre perfette, senza mai un capello od un vestito fuori posto, i nati sotto il segno dei Pesci non fanno altro che incedere con un’andatura veramente regale.

Chi le guarda da fuori potrebbe non capire, all’inizio, perché si comportano così: sono forse Kate Middleton?

La realtà dei fatti è che i nati sotto il segno dei Pesci hanno una certa quantità di sangue blu di default: trattatele come principesse e non ve ne pentirete!