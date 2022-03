Questi 3 segni torneranno single entro la fine di Marzo

Gli astri prevedono una catastrofe a livello sentimentale per questi 3 segni zodiacali. Se la vostra coppia è in crisi potreste separarsi entro la fine del mese.

Gli astrologi prevedono un cambiamento sentimentale radicale nella vita di alcuni segni zodiacali. Molto probabilmente questi 3 segni subiranno o prenderanno la decisione di chiudere una relazione che si trascina da tempo e che non vede miglioramenti.

Se fai parte di questi 3 segni zodiacali preparati ad affrontare una situazione che si risolverà in modo definitivo entro la fine di Marzo 2022 con una separazione o un divorzio.

Questi 3 segni zodiacali rischiano di tornare single entro la fine del mese

Le configurazioni astrali prevedono che alcuni segni questo mese lo chiuderanno con un bilancio che segnerà una decisione radicale. Dopo aver valutato attentamente la loro relazione e i tentativi fatti per recuperarla nonché eventuali strade ancora non tentate, questi 3 segni potrebbero decidere di chiudere in maniera definitiva la loro unione oppure subire questa decisione presa dal partner. Quel che è certo è che questi segni sono in una fase di messa in discussione e dubbio che potrebbe rivelarsi letali per quelle coppie che negli ultimi mesi non sono state in grado di rimontare una crisi. Se fai parte i questi 3 segni forse dovresti mantenere la calma e rimandare ogni decisione radicale al prossimo mese.

Ecco chi sono i tre segni designati dagli astrologi che probabilmente torneranno single entro la fine di Marzo 2022:

Cancro

Il Cancro è noto per la sua grande empatia. Questo segno solitamente molto comprensivo potrebbe mutare radicalmente in questi ultimi giorni e decidere di dare priorità a se stesso. Questo segno potrebbe sentire fortemente il bisogno di dare priorità ai suoi spazi, ai suoi bisogni alla sua introspezione. Negli ultimi giorni di Marzo rifletterà su cosa desidera realmente e se la sua attuale relazione verrà letta come un impedimento alla realizzazione del suo benessere allora potrebbe decidere di separarsi o divorziare. Gli astri consigliano alla Vergine di attendere la fine della tempesta emotiva prima di prendere decisioni definitive per essere certi che le valutazioni fatte non verranno messe in discussione. Se siete davvero sicuri di voler lasciare il partner probabilmente avete bisogno di chiudere un capitolo importante per iniziare una nuova fase della vostra vita che vi auguriamo essere molto promettente.

Gemelli

Questo segno come ben sappiamo è ambivalente. Solare da un lato e capriccioso dall’altro, gli ultimi giorni del mese sarà particolarmente combattuto e questo suo mix potrebbe farlo sentire alienato. Gli sbalzi di umore del Gemelli sono una routine ma diventeranno insopportabili per il partner a fine Marzo, tanto che potrebbe optare per una separazione o un divorzio e mettere fine ad anni di sopportazione. Alla base di questo scombussolamento del Gemelli c’è una mancanza di fiducia in se stessi che si accentuerà in questo periodo. Gli astrologi consigliano al Gemelli di lavorare sull’autostima prima che la situazione precipiti. Stanno camminando sul filo del rasoio e il partner li ha avvertiti più volte di non avere più pazienza. Il Gemelli dovrà impegnarsi molto nel recuperare la sua relazione se tiene veramente al partner altrimenti questo è il momento buono per lasciare che la relazione subisca una battuta di arresto e senza rimpianti prendere strade diverse.

Vergine

Conosciamo questo segno per la sua estrema precisione e per essere tra i segni più esigenti dello zodiaco. Chi fa coppia con una Vergine sa che farla felice è estremamente faticoso. A ciò si aggiunge il fatto che in questi ultimi giorni di Marzo sarà più permaloso e irascibile del solito. I suoi sbalzi d’umore potrebbero scatenare molte discussioni. La Vergine sarà talmente fuori controllo da rischiare seriamente di perdere la persona amata. Questo segno commetterà l’errore di colpevolizzare il partner di tutti i suoi mali e quest’ultimo potrebbe decidere di averne abbastanza e non voler più sopportare le innumerevoli critiche che la Vergine è solita fare. Gli astri consigliano alla Vergine di non sottovalutare il detto della corda: ” A forza di tirare la corda si spezza”.

Vi ricordiamo che l’astrologia è una pseudo scienza e non si basa su fatti scientifici. Sentitevi liberi di credere o meno a queste previsioni.