Nessuno vuole il Principe Andrea, tranne la Regina: popolo furioso

Il Principe Andrea avrebbe voluto prendere parte alla cerimonia di commemorazione del Principe Filippo fin da quando è stata programmata, ma sembrava avesse perso questo diritto. Come stanno oggi le cose?

Il Principe Andrea è stato completamente allontanato dalla vita pubblica dal 2019, cioè dal momento in cui scoppiò lo scandalo sessuale aperto dalla denuncia di Virginia Giuffré. Da allora ha sempre chiesto di essere reintegrato nelle sue funzioni.

Purtroppo per lui, però, le accuse a suo carico erano troppo gravi per poter essere rapidamente dimenticate.

Dopo essere stato privato dei suoi incarichi in rappresentanza della Regina, nonché dei suoi patronati su molte associazioni benefiche, il Principe Andrea è stato cancellato dalla vita pubblica dei Royals.

Addirittura Andrea non ha potuto comparire nelle foto ufficiali del matrimonio dell’adorata figlia Beatrice e, mentre i cittadini di York chiedevano che gli fosse tolto il titolo di Duca della città, lui continuava a scalpitare.

Oggi, con l’avvicinamento della cerimonia di commemorazione per la morte del Principe Filippo, il problema del ruolo e della presenza di Andrea in pubblico si pone di nuovo, e sembra che il Principe l’abbia spuntata ancora una volta.

Il Principe Andrea sarà alla cerimonia per il Principe Filippo: nessuno lo vuole

Per quanto sia stato crudele privare Andrea della possibilità di mostrarsi pubblicamente durante il matrimonio della figlia, molti sudditi britannici avrebbero voluto che il trattamento continuasse.

Secondo voci che ormai sono diffuse da anni, il Principe Andrea è sempre stato il figlio preferito della Regina.

Di lui Elisabetta amava e ama la sicurezza, il carisma naturale, la capacità di essere un “maschio alfa” esattamente come Filippo.

Per questo motivo molti temevano che Sua Maestà fosse fin troppo docile con Andrea, perdonandogli velocemente anche quest’ennesimo, pesantissimo scandalo addossato alla Famiglia Reale.

Fortunatamente però la Regina ha usato il pugno di ferro con il suo figlio favorito, dimostrando di poter essere oggettiva e rigida anche con coloro che sono il sangue del suo sangue.

Pare però che alla fine Elisabetta abbia ceduto e che abbia contribuito con il proprio denaro personale al pagamento delle spese legali di Andrea.

Andrea infatti non ha sostenuto alcun processo. Il Principe non si è mai presentato in aula (sarebbe stata la prima volta in assoluto per un membro della Famiglia Reale) ma ha patteggiato per una cifra esorbitante.

Gli inglesi avrebbero voluto conoscere la verità: avrebbero voluto capire se il Principe si fosse davvero macchiato dei reati di violenza sessuale di cui Virginia Giuffré lo aveva accusato.

Avendo evitato il processo grazie al denaro della famiglia, Andrea oggi non è stato scagionato o giudicato innocente. Sulle sue azioni non è mai stata fatta luce e l’opinione pubblica crede che questo sia un’onta terribile, grave forse quanto la colpevolezza del Principe.

Se Andrea fosse stato giudicato innocente probabilmente avrebbe riacquisito gran parte della popolarità perduta. Avendo evitato il processo, invece, si è condannato a un limbo da cui uscire sarà impossibile.

I cittadini britannici preferiscono dimenticarsi di lui, fingere che Andrea non sia mai esistito.

Per questo motivo, le voci secondo cui Andrea parteciperà alla cerimonia per il Principe Filippo stanno sollevando molto malcontento. Una cosa è certa: se Andrea sarà presente sarà per volere della Regina.

Se addirittura gli fosse tributato l’onore di indossare l’uniforme militare di Colonnello, che non ha mai più indossato negli ultimi anni, allora sua madre gli avrebbe concesso più di quello che meriti.

E il resto della famiglia? Carlo e William si schierarono duramente contro Andrea: è molto probabile che saranno furiosi se Andrea dovesse comparire sul balcone accanto alla madre.

