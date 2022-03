In questa immagine c’è un cellulare: tu pensi di riuscire a trovarlo?

Che ne dici, vuoi metterti alla prova con il test trova il cellulare? Devi solo guardare un’immagine e trovare il telefono: che ci vorrà mai?

Chiunque abbia mai perso il proprio telefono nel divano o sui sedili della macchina sa bene di che cosa parliamo.

Il nostro test d’intelligenza di oggi, infatti, ti pone una domanda veramente molto semplice che potrebbe farti, però, passare ore di fronte allo schermo del tuo cellulare.

Se credi di essere più furbo del 90% delle persone che prova questo test, noi ti proponiamo la sfida.

Ti avvertiamo, però: una persona su dieci non riesce assolutamente a risolvere il quiz e a trovare quello che stiamo cercando!

Test trova il cellulare: guarda l’immagine e dicci se riesci a vedere il telefono

Ebbene sì, il nostro test d’intelligenza di oggi è qui per metterti alla prova ma dobbiamo avvertirti: questa volta è veramente difficile e non sappiamo proprio se riuscirai a risolverlo!

Generalmente, infatti, una persona su dieci “soccombe” di fronte a questo test che è veramente molto difficile.

Quella che vedi qui sopra è una foto abbastanza normale di un salotto, non è vero? Bene, sappi che in questa foto c’è anche un telefono cellulare.

Il proprietario lo ha perso e tu devi aiutarlo a ritrovarlo!

Per questo test d’intelligenza non abbiamo dato limiti di tempo: puoi metterci quanto vuoi per cercare il cellulare!

Il motivo per cui non abbiamo dato un limite di tempo è relativo al fatto che il test è veramente molto difficile: non hai idea di quanto!

Possiamo comunque darti una rassicurazione: il test non è un quiz d’intelligenza atto a farti scoprire che il telefono è, ad esempio, quello che ha scattato la foto.

No: un telefono cellulare si trova davvero in questa foto, solo che è davvero molto difficile scovarlo.

L’unico indizio che ti possiamo dare è qualcosa che vorremmo dire al proprietario della casa: meglio cambiare arredamento in futuro!

Bene, ti lasciamo al test ed alle sue difficoltà: quando sei pronto per scoprire la soluzione ti basta solo guardare qui sotto!

La soluzione del nostro test di oggi: ecco dov’è il telefono

Non importa quanto tu abbia zoomato, screenshottato o cercato: non sei proprio riuscito a trovare il telefono, vero?

Bene, se questo è il caso non ti devi preoccupare più di tanto: quasi nessuno ci riesce e ci sono almeno altre otto o nove persone pronte a farti compagnia in questo!

Ma bando alle ciance: dove si trova questo benedetto telefono?

Come vedi, evidenziato nel cerchio rosso c’è un punto del “tappeto” che hai guardato mille volte.

Prova ad allargare l’immagine e guarda meglio: quello che c’è nel cerchio non è il ricamo del tappeto… è leggermente diverso!

Quella che vedi è una cover di un telefono nera, con dei fiori bianchi disegnati dietro. Certo, anche la banda nera su cui è poggiata ha dei ricami bianchi ma si vede che la disposizione è diversa. Se zoomi bene in quel punto riuscirai a vedere anche il riquadro nero che è la fotocamera!

Di certo il tappeto con tutti questi disegni intricati non ci ha aiutato a scoprire immediatamente dove si poteva trovare il telefono “perso”.

La coincidenza, poi, è che il telefono è della medesima larghezza della banda nera: insomma, perderlo su questo tappeto deve essere stato un vero e proprio incubo!

Se sei riuscito ad indovinare dove si trovasse il telefono non possiamo far altro che farti i nostri più vivi e sinceri complimenti.

Anche chi ha scritto questo articolo ha dovuto guardare la soluzione, non importa quanto tempo ha passato a cercare di trovarlo!

Il test trova il cellulare ti ha messo in difficoltà? Non preoccuparti, puoi sempre provare qualche altro test dei nostri: qui, ad esempio, troverai un pappagallo che… beh, non è proprio un pappagallo.

Se, invece, sei più un tipo da crime, potresti provare a risolvere un caso di omicidio: credi di potercela fare?

Se invece sei riuscito a trovare il telefono, facci sapere quanto tempo ci hai messo!