Test delle Finestre | Che cos’è davvero per te la trasgressione?

Con il test delle finestre potrai cogliere un aspetto di te che di solito rimane molto “privato”: come immagini e come vivi la trasgressione? Che spazio ha nella tua vita?

Anche le persone più innocenti al mondo hanno sempre un lato trasgressivo che emerge con più o meno decisione a seconda del nostro carattere ma anche dell’educazione che abbiamo ricevuto.

Ne consegue che molte persone, soprattutto le donne più discrete e “beneducate”, non pensano quasi mai a come potrebbero trasgredire. Sembra quasi che non ne abbiano necessità o desiderio!

In realtà però ciò che ci spinge oltre le regole e oltre le consuetudini è sempre presente. Tutti gli esseri umani hanno il desiderio di mettersi alla prova, fare nuove esperienze e vivere momenti particolarmente eccitanti, grazie ai quali rendere la vita degna di essere vissuta.

Qual è il tuo modo di trasgredire? E quanto ne hai bisogno? Se non ci hai mai pensato ti aiutiamo a stuzzicare il tuo inconscio per conoscerti un po’ meglio di ora!

Test delle Finestre

Per fare questo test dovrai osservare le finestre che abbiamo selezionato e scegliere quella che preferisci. Verso quale luogo ti piacerebbe poterti affacciare?

1 – La finestra rotonda verso la montagna

La montagna è uno dei luoghi più spirituali della Terra. Le persone che amano il trekking, le lunghe passeggiate di esplorazione e addirittura le scalate sulle pareti rocciose, si ritirano in montagna per entrare profondamente in contatto con se stessi e con la natura.

Se hai scelto questa finestra, la cui forma richiama simmetria, equilibrio e perfezione, significa che per te trasgredire significa pensare esclusivamente a te stessa e alle tue necessità.

Probabilmente nella vita di ogni giorno hai molte responsabilità di cura: devi badare alla casa, ai bambini, alla famiglia, devi sopperire alle necessità di un gran numero di persone.

La tua trasgressione è estremamente innocente: significa semplicemente coltivare un po’ di sano egoismo.

2 – La finestra quadrata che guarda Parigi

Questa finestra dalla forma molto classica guarda su un panorama assolutamente unico e riconoscibile nel suo genere. Si tratta di Parigi con la Tour Eiffel.

Parigi, città dell’amore per eccellenza, rappresenta la meta e il sogno romantico di tutti coloro che desiderano evadere dalla routine quotidiana che non ritengono sia abbastanza eccitante e soddisfacente.

Probabilmente ti senti intrappolata in una routine davvero noiosa e asfissiante, quindi i tuoi sogni di trasgressione comprendono il viaggio, il sentimento e il sesso. Un cocktail esplosivo! Il nostro consiglio è di cercare di aggiungere una spruzzata di magia anche alla tua vita quotidiana per evitare di portare avanti una vita grigia, infelice e insoddisfacente.

3 – La finestra ovale su Taj – Mahal

Il Taj – Mahal è uno dei luoghi più famosi e affascinanti del mondo. Si tratta di un mausoleo di candido marmo bianco che venne costruito per commemorare l’amatissima moglie di un sultano, scomparsa in giovane età.

Il mondo arabo, con i suoi eccessi, con i suoi colori e con le mille avventure che ispira nel cuore degli occidentali è sicuramente la meta perfetta per chi vorrebbe cambiare completamente la propria vita.

Se hai vogli di qualcosa che sia esotico, straniero, affascinante e un po’ pericoloso significa che la vita che vivi ogni giorno ti ha già dato tutto quello che poteva darti.

La tua idea di trasgressione è costruirti una vita completamente diversa da quella attuale, lasciandoti alle spalle la famiglia, gli amici, il lavoro, il tuo Paese, tutto ciò che rappresenta il tuo qui – e – ora.

4 – La finestra elegante che dà sulla spiaggia

Quest’ampia finestra molto raffinata rimanda sicuramente all’idea di un’elegante struttura per le vacanze, magari in una località tropicale.

Quest’immagine e le idee che evoca è davvero la quintessenza del relax e della dolce e meritata pausa dal lavoro.

Se hai scelto questa finestra possiamo dire con certezza che per te la trasgressione è l’ozio assoluto. Probabilmente ti senti oberata di troppi impegni sia dal punto di vista lavorativo sia dal punto di vista della vita personale.

Cerchi sempre di fare tutto quello che devi al meglio delle tue capacità. Si tratta di un comportamento molto nobile e sicuramente da ammirare, ma probabilmente stai progressivamente esaurendo le energie.

Il nostro consiglio è di rallentare un po’ il ritmo, prenderti qualche giorno di vacanza, affidare determinati compiti a qualcun altro, limitare tutte le tue responsabilità.

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.