Non li vedrai mai piangere: questi segni zodiacali non si fanno “beccare”

Se sei uno dei segni zodiacali che non piangono mai allora sai bene che preferiresti fare qualsiasi cosa pur di non far vedere le tue lacrime. Che ne dite, vi va di scoprire la classifica di oggi?

Duri e puri, con gli occhi sempre asciutti ed un sorriso ironico sulle labbra: i segni zodiacali di cui vi vogliamo parlare oggi sono persone che non vedrete mai piangere, neanche per sbaglio!

Conosciamo tutti qualcuno che pur di non farsi vedere con le lacrime agli occhi preferirebbe fare letteralmente qualsiasi cosa: ma perché?

Se sei una persona così, forse, è meglio che controlli anche tu la classifica di oggi dell’oroscopo. Cerchiamo di capire meglio questi segni zodiacali che non mostrano mai i loro sentimenti!

I segni zodiacali che non piangono mai: ecco la classifica di oggi dell’oroscopo

Lacrime? E che cosa sono? Questi segni zodiacali non hanno mai sentito parlare di lacrime o, perlomeno, non hanno mai fatto mostra di saper piangere.

Anche nelle situazioni più complicate, più dure e più disperate, infatti, questi segni zodiacali che non piangono mai hanno, al massimo, scrollato le spalle.

Per loro non esiste piangere, figuriamoci se di fronte agli altri!

I segni zodiacali che non piangono mai sono spesso quelli delle persone che sentono di dover portare il peso del mondo sulle loro spalle.

Spesso, purtroppo per loro, queste persone hanno ragione!

Se li vedessimo piangere, probabilmente, penseremmo che il mondo è completamente finito.

Oggi abbiamo deciso di svelare la classifica di tutti quei segni zodiacali che non piangono mai perché, con ogni probabilità, potrebbero aver bisogno di un grande abbraccio.

Che ne dici: ti va di controllare insieme se conosci qualcuno tra le prime posizioni e, di conseguenza, correre a dargli tutto il tuo affetto?

Aquario: quinto posto

Nonostante siano persone estremamente in contatto con i propri sentimenti ed anche con quelli degli altri, i nati sotto il segno dell’Aquario sono assolutamente non in grado di mostrare le loro lacrime.

Non potrebbero mai “tradire” gli altri, che si aspettano che gli Aquario siano vere e proprie rocce sulle quali potersi appoggiare sempre e comunque.

Gli Aquario sono persone che nascondono le proprie lacrime a chiunque e che non fanno mai capire di aver bisogno di aiuto.

Certo, questo non vuol dire che non piangano mai: voi, però, non li vedrete!

Sagittario: quarto posto

I nati sotto il segno del Sagittario sono uno strano mix tra insensibilità e dolcezza, tra emozioni forte e… assenza di emozioni!

Il Sagittario è generalmente una persona che ha una ricca vita sociale e tanti sentimenti ma, dal punto di vista emozionale, spesso il Sagittario ricca di sembrare “povero”.

Per questo motivo le loro lacrime sono particolarmente rare. Il Sagittario non ne spreca proprio e non trova mai motivi per essere triste “abbastanza” per piangere.

I nati sotto questo segno sono fatti così: non si curano di provare sentimenti abbastanza profondi per piangere perché non vogliono essere tristi!

Scorpione: terzo posto

Che i nati sotto il segno dello Scorpione non piangano mai non dovrebbe essere una sorpresa, vero?

Abituati a portare sulle loro spalle il peso di ogni responsabilità (soprattutto se parliamo di circuiti chiusi come quelli familiari o quelli del lavoro), i nati sotto il segno dello Scorpione trattengono le lacrime proprio fino a quando è necessario.

Niente sembra mai scuoterli abbastanza e non li vedrete mai con gli occhi lucidi o con le mani che tremano per scelta personale.

Gli Scorpione si impongono di essere sempre pronti e reattivi, professionali e lucidi: vederli piangere è veramente il segno che qualcosa non va!

Leone: secondo posto

Per i Leone è praticamente un punto d’onore quello di non farsi vedere mai piangenti dalle altre persone.

Pensateci bene: se conoscete un Leone sapete benissimo di non averlo mai visto in lacrime, se non in situazioni veramente eccezionali e particolari!

I Leone sono spesso persone che cercano in tutte le maniere di soffocare i propri sentimenti, non tanto per evitare di affrontarli quanto per evitare a tutti i costi di fare una figuraccia.

I nati sotto il segno del Leone sono, infatti, persone che non riescono assolutamente ad immaginare di poter fare una “brutta figura”.

Hanno imparato da piccoli che mostrarsi deboli od emotivi è qualcosa che gli altri prenderanno in giro o che giudicheranno in maniera sprezzante.

Sia mai! Per questo motivo i Leone non piangono mai e guardano con malcelato disprezzo chi lo fa!

Capricorno: primo posto nella classifica dei segni zodiacali che non piangono mai

Cari Capricorno, siete contenti di essere nella classifica di oggi dei segni zodiacali che non piangono mai?

E neanche in una posizione qualsiasi: siete i primi fra tutti i segni zodiacali!

Aiuto, ma come fate a non piangere veramente mai?

I Capricorno sono persone che fanno di tutto per essere il più possibile scollegate dai propri sentimenti. Non hanno intenzione di entrare in connessione con le loro emozioni perché sanno benissimo che cosa potrebbe succedere se lo facessero: si creerebbero mille problemi e dovrebbero affrontare il peso emotivo di tantissime situazioni. Perché farlo?

(Ehm… forse i Capricorno dovrebbero provare a vedere se tra i segni che danno buoni consigli ci sono anche persone che danno buoni consigli emotivi).

I Capricorno amano essere persone che non piangono mai: allontanano da sé i problemi e sanno essere molto fatalisti quando si tratta di accettare situazioni tristi o di rottura.

(Cari Capricorno ma siete anche nella classifica dei segni zodiacali più felici?).

Per loro, quindi, non esiste farsi vedere mentre si piange da altre persone: farebbero la figura delle persone “emotive”… cosa che non hanno nessuna voglia di far capire agli altri!