Quali nuovi sandali comprare per essere in ordine e comode in primavera

Per quanto riguarda i sandali come quasi certamente saprete ci sono due regole base: devono essere comodi più della metà di quanto siano esteticamente “fighi” e devono avere un’altezza che vi consenta di camminare senza il supporto maschile (gradito ma che deve restare accessorio). Vediamo insieme i migliori di primavera.

Gusti e colori non si discutono ma riguardo ai sandali la cosa più importante è che vi stiano bene. Sono tornati (per la gioia di poche altissime e con gambe magre come stecchini) i sandali alla schiava, Zendaya è la testimonial di Valentino e su di lei fanno un figurone ma attente all’effetto insaccato! Ok seguire la moda ma sempre tenendo presente cosa sia meglio per voi.

Si spazia dal cinturino a spirale alle zeppe passando per colori da fiaba come il lilla ed il giallo canarino. I sandali delle nuove collezione sono freschi e colorati come la bella stagione. Ecco i must-have.

I sandali più desiderati della primavera estate sono questi, inutile negarlo

Il tacco sottile, o l’assenza dello stesso, è un mood più chic per i sandali femminili quindi eviteremo di vedere le proposte di zeppe di questo o quel brand. Restando in Italia è Twinset a colpire per rapposrto qualità – prezzo.

Il sandalo in pelle laminata (250 euro sul sito ufficiale) ha il pratico cinturino alla caviglia ed il fondo in cuoio. Ricorda le scarpe che le ballerine portano nelle gare di ballo e promette di essere sfruttato a dovere anche in estate.

Di Steve Madden, il modello Irene, è decorato con strass su una base in pelle cipria e tacco basso squadrato. sono l’ideale per quando si è eleganti ma la voglia di camminare in bilico tra un marciapiede con le buche ed una strada con sanpietrini lascia a desiderare.

Con un fucsia che si fa notare da lontano, il tacco obliquo di 8 cm e la tomaia in pelle, i sandali Void di Balenciaga spopoleranno proprio come l’abbigliamento casual del marchio francese. Il prezzo è di 595 euro.

Allo stesso prezzo, YSL ha creato un sandalo totalmente piatto, nero, con logo e dettagli in metallo dorato con fascia a T e fibbia regolabile. Forse sono troppo aperti al momento ma già dal prossimo mese si potranno mettere con un paio di jeans skinny o una gonna lunga svolazzante.

Per i sandali più accattivanti di primavera abbiamo fatto una scrematura iniziale ma, non temete, ne parleremo ancora. A voi la scelta della borsa a mano con i quali abbinarli di volta in volta. Con la dovuta calma e la voglia di farsi belle, che deve essere sempre presente in tutte noi, creerete un look da capogiro!

Silvia Zanchi