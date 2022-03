Test delle Scelte | La scelta che rifaresti può rivelare chi sei davvero

Il test delle scelte di vita sarà in grado di rivelare qual è il lato più importante del tuo carattere, quello che dice chi sei davvero.

Ognuno di noi nel corso della propria vita rifarebbe cento volte alcune scelte e preferirebbe no averne fatte altre. Questo accade soprattutto con le scelte che hanno conseguenze importanti sul presente e sul futuro.

Le scelte che abbiamo compiuto con più trasporto e convinzione sono anche quelle che rifaremmo, quelle di cui siamo pienamente soddisfatte e che ancora oggi ci rappresentano come persone.

Quelle che invece preferiremmo non rifare sono le scelte che hanno a che fare con un “noi” di tempi passati, cioè con una versione più immatura della nostra personalità.

Le scelte che rifaremmo e di cui siamo felici ancora oggi indicano quei tratti della nostra personalità che sono rimasti costanti nel tempo e che probabilmente ci accompagneranno fino alla fine della vita. In pratica, le nostre scelte raccontano chi siamo davvero.

E tu? Qual è la scelta che rifaresti cento volte, se potessi ricominciare la tua vita da capo?

Test delle Scelte

Per eseguire questo test dovrai indicare l’immagine che meglio rappresenta la scelta di cui non ti sei mai pentita. Abbiamo: la maternità, il lavoro, coltivare le tue passioni e acquistare una casa.

1 – Maternità

La maternità è un argomento delicatissimo per qualsiasi donna. Anche se nella maggior parte dei casi si tratta di un’esperienza meravigliosa e di grande arricchimento, in altri ha costituito un momento di grande difficoltà emotiva e un passaggio a una fase della vita a cui non ci si sentiva in realtà davvero pronte.

Se la scelta che rifaresti cento volte nella vita è quella di avere dei figli significa che sei una persona estremamente generosa, forte e disposta al sacrificio.

A livello emotivo sei una persona empatica e in grado di prendersi cura di tutti coloro a cui tiene di più. Hai anche grande capacità organizzativa e sei in grado di sopportare uno stress prolungato.

2 – Lavoro

Il lavoro è uno degli aspetti fondamentali della vita di una persona, che sia uomo o donna. Attraverso il lavoro raggiungiamo l’indipendenza economica e, quindi, nella maggior parte dei casi, anche l’indipendenza personale.

In pratica attraverso il lavoro riusciamo a ottenere i mezzi per realizzarci negli altri ambiti della nostra vita.

Se la scelta di cui non ti sei mai pentita è aver sempre lavorato significa che sei una persone forte che tiene moltissimo alla sua indipendenza.

Non hai paura del confronto, non hai paura di cimentarti in sfide sempre nuove e allo stesso tempo non temi di prenderti continuamente delle responsabilità.

Hai anche una forza di volontà molto forte e ben strutturata, non ti lasci scoraggiare dalle difficoltà e sai come organizzare le tue energie per ottenere quello che desideri.

3 – Coltivare le proprie passioni

Si dice spesso che non si può vivere solo per dormire o per lavorare. Si tratta di una verità estremamente profonda, per quanto scomoda.

C’è bisogno di investire moltissime energie fisiche e mentali per riuscire a portare avanti i propri hobby anche nel corso della propria vita da adulti. In questa fase della vita infatti veniamo spesso oberati di cose da fare ed è sempre piuttosto difficile riuscire a trovare spazio, tempo ed energie per il divertimento.

Se, nonostante tutte le difficoltà, non hai mai messo di coltivare le tue passioni, ed è proprio questa la scelta che rifaresti tutti i giorni della tua vita, significa che sei una persona estremamente profonda e sensibile, ma anche egoista nel modo più positivo possibile.

Se c’è una cosa che hai imparato con il tempo è che la cura del proprio benessere psicologico è importantissima e che soltanto coltivando le proprie passioni e facendo ciò che ci rende davvero felici possiamo continuare a svolgere tutte le mansioni di cui dobbiamo farci carico ogni giorno. Bravissima!

4 – Acquistare una casa

Non tutti hanno la possibilità di acquistare una casa. Chi riesce a farlo nella maggior parte dei casi ha lavorato ogni giorno della propria vita per ottenerlo e si è assunto delle grandi responsabilità a livello fiscale ma anche legale ed economico.

Possedere una casa significa mettere radici e diventare in tutto e per tutto persone indipendenti. Significa anche dare alla propria vita una svolta nuova e definitiva, gettando allo stesso tempo le basi necessarie a costruire qualcosa di stabile e duraturo.

Se la scelta di cui non ti pentirai mai è di aver acquistato una casa tutta per te significa che sei una persona solida ed estremamente concreta, che sa perfettamente quali sono le cose importanti della vita.

Sei anche in grado di mantenere costanza e disciplina, impegnandoti sempre con enorme serietà e al massimo delle tue forze per ottenere ciò di cui hai bisogno. Nella tua vita hai bisogno di certezze. E se queste certezze non ci sono o semplicemente non esistono ancora? Beh, te le costruisci da sola!

