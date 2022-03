No, questo in foto non è un pappagallo: sai dire che cosa sia veramente?

Siamo sicuri che il test del pappagallo ti metterà decisamente in difficoltà. Anche se lo abbiamo chiamato così, infatti, quello in foto non è un pappagallo per davvero!

Oggi abbiamo pensato di proporti un quiz d’intelligenza che ha letteralmente spopolato online e che ha fatto impazzire tantissime persone.

Ehi, dai, non prendertela: non vogliamo farti impazzire e neanche farti perdere la ragione dietro al test di oggi!

La domanda che dobbiamo farti, infatti, è veramente molto semplice: tu sai dirci che cosa vedi in questa foto?

Test del pappagallo: quello in foto non è un pennuto, sai dirci che cos’è veramente?

Ormai lo sappiamo che i quiz d’intelligenza o quelli realizzati grazie a sapienti illusioni ottiche spesso dividono a metà il popolo di Internet.

(Ti ricordi quello del vestito blu o bianco? Qui trovi la risposta su quale sia il vero colore del vestito che ha fatto veramente impazzire tutti quanti!).

Ci sono persone in grado di risolvere i quesiti più arditi in dieci secondi e che, magari, si bloccano di fronte ad una semplice illusione dipinta.

Oggi abbiamo pensato che il test del pappagallo potesse mettere in difficoltà tutti… o quasi.

Come vedi, infatti, nella foto qui sopra sembra esserci un bel pennuto dai colori brillanti e che tutti, comunemente, chiameremmo pappagallo.

Solo che abbiamo una notizia per te: questo non è un pappagallo! Cosa potrebbe mai essere?

Il nostro quiz d’intelligenza di oggi, quindi, punta a farti dare la risposta giusta a questa domanda: fidati di noi, una risposta giusta esiste anche se è molto difficile da trovare!

Prenditi il tempo che ti serve per guardare l’immagine e scoprire che cosa è veramente il soggetto ritratto nella foto.

Non possiamo darti troppi indizi ma possiamo di certo darti delle certezze: il soggetto rappresentato è quello che devi guardare (non ci sono nascoste altre figure in giro) e veramente non è un pappagallo.

Più di così non possiamo veramente dirti niente!

Bene, ora che sai cosa fare prenditi pure tutto il tempo che ti serve per scoprire la risposta giusta.

La soluzione al test del pappagallo ti aspetta qui sotto: sei pronto a scoprire la verità?

La soluzione del nostro quiz d’intelligenza di oggi: ecco che cosa si nasconde nell’immagine

Ehi, non sarà mica una nuvola? Un aereo? Superman?

No, questa non è una battuta da fumetto ma solo quello che ti sei chiesto mentre guardavi l’immagine del nostro test del pappagallo.

Dopo aver appurato che quello in foto non è, nei fatti, un semplice pennuto, hai deciso che è ora di scoprire la verità. Sei pronto per la soluzione?

Come vedi evidenziato nella foto qui sopra, i contorni in blu ci svelano la risposta al test del pappagallo.

Non si tratta di un animale fotografato nella giungla ma di una persona coperta di pittura per il corpo e in posa, nel tentativo di sembrare il più possibile un pappagallo!

Lo sappiamo, lo sappiamo: questo test era veramente difficile e solo pochissime persone riescono a dare la risposta giusta!

Sia il tronco che lo sfondo sono elementi grafici sviluppati grazie a Photoshop ma riescono a rendere l’illusione quasi perfetta.

Ci dispiace se non sei riuscito a trovare la soluzione ma dobbiamo ammettere che in questo caso era veramente difficile, dai!

Puoi sempre consolarti con il test delle zampe dell’elefante (nessuno sa dire quante sono) o con quello del gatto nascosto in mezzo ai gufi. Se riuscirai a risolverli potrai dire di non aver del tutto sprecato la tua giornata, no?

Se, invece, sei riuscito ad individuare la persona “nascosta” sotto la pittura ed in posa dobbiamo veramente farti i nostri complimenti.

Le persone in grado di individuare che il pappagallo è, in realtà, una persona in carne ed ossa hanno un occhio veramente fino.

A te non si può nascondere veramente nulla: ancora complimenti!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.