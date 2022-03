Semipermanente alle unghie fai da te? Occhio a questi errori

By

Se stai pensando di applicare lo smalto semipermanente fai da te, soprattutto se sei alle prime armi, stai attenta a non commettere questi errori.

Lo smalto semipermanente è diventato ormai un vero e proprio must have: vanta infatti numerosi vantaggi rispetto a quello tradizionale. Il più tangibile è che può restare intatto fino a 3 settimane (anche un mese per chi ha la ricrescita lenta).

Sappiamo però che non è sempre tutto oro ciò che luccica ed infatti per ogni pro c’è sempre un contro: il prezzo in questo caso, che varia da estetista ad estetista, ma che spesso non è basso.

Se però prima l’unica soluzione era rivolgersi ad un centro qualificato, oggi le cose sono cambiate: tutte noi possiamo autonomamente applicare lo smalto semipermanente grazie ai vari kit che si possono acquistare (sia in negozi fisici che online).

Applicare lo smalto semipermanente non è tanto difficile come sembra, ma occhio a questi errori che possono compromettere il risultato finale.

Gli errori da evitare quando si applica lo smalto semipermanente

Ovviamente se sei in cerca di una nail art o una manicure particolare e sei alle prime armi, il consiglio è di lasciar perdere il fai da te e di andare dall’estetista.

Altrimenti, ecco quali sono gli errori che non devi commettere quando applichi lo smalto semipermanente per avere un risultato pari a quello dell’estetista.

Non fare prima la manicure

Il primo passaggio a cui bisogna fare attenzione prima di stendere lo smalto semipermanente è aver svolto una corretta manicure. Infatti è fondamentale rimuovere bene tutte le cuticole, limare bene l’unghia e opacizzarla.

Perchè è importante farla prima? Perchè una volta applicato il semipermanente non è più possibile limare le unghie, dal momento che lo smalto potrebbe rovinarsi.

Ma come si fa? Si sistemano le cuticole ammorbidendole e spingendole con l’apposito spingiculticole in legno o in acciaio e si pulisce la superficie delle unghie con un mattoncino lucidante, sia per regolarizzarle che per togliere eventuali residui di smalto pregresso.

Non applicare il primer

Il secondo step è mettere il primer prima di procedere con la stesura dello smalto e questo è uno degli errori più comuni che le donne commettono dal momento che spesso lo dimenticano del tutto.

Il primer permette di far aderire meglio il prodotto su unghie naturalmente grasse e va comunque applicato per permettere allo smalto di aderire meglio.

Non applicare la base coat

La base coat è un passaggio fondamentale per l’applicazione di qualsiasi smalto, perciò se vuoi che la tua manicure duri a lungo devi per forza applicarlo correttamente. Se non lo metti, infatti, il tuo smalto durerà meno e soprattutto sarà meno brillante.

Nel caso del semipermanente, si tratta di stendere uno strato leggero di prodotto su tutta l’unghia, facendo attenzione a non toccare le cuticole e polimerizzando (cioè passando sotto la lampada apposita) poi tra i 30 e i 120 secondi.

Il tempo dipende semplicemente dal tipo di lampada che stai utilizzando, quindi quando la acquisti leggi sul libretto delle istruzioni queste informazioni.

Applicare smalto e top coat sulle cuticole

Smalto semipermanente e top coat non devono assolutamente andare sulle cuticole. Se per caso succede cosa puoi fare? Puoi semplicemente toglierli aiutandoti col bastoncino in legno d’arancio.

Se dimentichi di farlo e lo polimerizzi in questo modo sotto la lampada, commetti un errore gravissimo. Quello che “cade” sulle cuticole non soltanto comprometterà il risultato finale (che non sarà altrettanto bello da vedere), ma farà sì che lo smalto si sollevi più facilmente e quindi questo di sicuro durerà meno a lungo.

Sbagliare i tempi di polimerizzazione

Un altro degli errori comuni quando si mette lo smalto semipermanente è sbagliare i tempi di polimerizzazione.

Come abbiamo già anticipato, ogni lampada ha i suoi tempi ed è bene seguirli: più la lampada è potente, meno durerà l’asciugatura. Quando hai finito, non devi toccare le unghie per verificare che siano asciutte, perché lo smalto resta sempre appiccicoso.

Sbagliare tipo di smalto

Quando si è alle prime armi, prima di acquistare uno smalto, bisogna valutare che tipo di lampada si possiede.

Ci sono, infatti, lampade Uv, quelle a Led e quelle Uv / Led. Quest’ultima tipologia è compatibile con tutti i tipi di smalto semipermanente, mentre le prima due no. In questo caso come fare? Prima di acquistare lo smalto, basta semplicemente leggere sul flacone se possiamo poi usarlo con il tipo di lampada che abbiamo a casa.

Sgrassare ad ogni passaggio

Sgrassare ogni fase non serve assolutamente a niente, è un passaggio inutile, superfluo, al massimo nocivo per le unghie.

Quando si sgrassa? Solo alla fine, dopo il top coat, che altrimenti rimane appiccicoso.

Sbagliare tempo di asciugatura

Un altro errore che si commette quando si è alle prime armi è pensare che tutti gli smalti abbiano lo stesso tempo di asciugatura.

Sbagliato, non è così. Prima di applicare lo smalto semipermanente, per non commettere errori grossolani, dobbiamo leggere bene sul flacone i tempi di asciugatura, perchè ogni tipologia di smalto ha un tempo di asciugatura diverso.

Fare strati troppo spessi

Quando si applica il semipermanente è consigliabile fare degli strati molto sottili, anche se lo smalto non è di un colore molto coprente. Strati troppo spessi, infatti, potrebbero prolungare i tempi di asciugatura e far ottenere un risultato finale non gradevole alla vista. Nel caso si utilizzi uno smalto di un colore non molto coprente si può procedere con più strati ed il gioco è fatto.

Applicare lo smalto su tutte le unghie contemporaneamente

Hai notato che l’estetista passa il semipermanente prima su indice, medio, anulare e mignolo e poi sul pollice? Fallo anche tu. Se lei che è esperta si muove così, avrà le sue ragioni.

Spesso, però, chi opta per il fai da te cerca di ammortizzare i tempi e tende a voler applicare lo smalto su tutte e 5 le unghie: non è possibile farlo e applicarlo bene, una cosa esclude l’altra.

Alla fine ci servono solo pochi minuti in più, ma il risultato sarà di qualità molto superiore, quindi ne vale assolutamente la pena.