Questi segni zodiacali dovrebbero fare i terapisti: sono indispensabili!

Le persone in grado di aiutarti e di ascoltarti sempre e comunque sono merce rara, vero? Se conosci uno dei segni zodiacali più bravi a dare consigli, però, sei già sulla buona strada: chi è nella classifica di oggi dell’oroscopo dovrebbe fare veramente il terapista!

Dicci la verità: quante volte ti è successo di correre a piangere sulla spalla di quella tua amica o di quel tuo amico ad orari improbabili della notte?

Ci sono persone, nella nostra vita, che riescono veramente a fare la differenza. Ci ascoltano nei momenti giusti, rendono possibile per noi sfogarci e liberarci di ogni problema e pesantezza che abbiamo dentro e poi, invece di dirci di farli dormire o di lasciarli in pace, ci danno anche dei buoni consigli.

Ma cosa abbiamo fatto per meritare degli amici così?

Oggi la nostra classifica dell’oroscopo ci svela quali sono i segni zodiacali ai quali puoi sempre chiedere un consiglio: credi di essere fra loro?

I segni zodiacali più bravi a dare consigli di tutto l’oroscopo: scopri se sei nella classifica di oggi

Se ti è mai capitato di dover rispondere alla chiamata di un’amica in lacrime alle tre del mattino, forse potresti essere una delle persone che si trovano nella classifica dell’oroscopo di oggi.

Abbiamo deciso, infatti, di parlare di tutti quei segni zodiacali bravi a dare consigli e che, nella vita, dovrebbero sinceramente pensare di intraprendere la carriera di terapeuti.

Ce ne sarebbe veramente bisogno!

Vediamo insieme quali sono i cinque segni zodiacali che è veramente utile avere come amici visto che ti aiuterebbero sempre ed in qualsiasi maniera.

Si fanno carico dei tuoi problemi, ascoltano senza giudicare sono anche in grado di darti degli ottimi consigli.

Meglio di così, veramente, non ce n’è!

Capricorno: quinto posto

Ebbene sì, cari Capricorno, forse non vi aspettavate di trovarvi nella classifica dei segni zodiacali in grado di dare ottimi consigli eppure ci siete.

I vostri consigli sono ottimi sotto il punto di vista pratico visto come siete intelligenti, organizzati e orientati al massimo della produzione con il minimo dello sforzo… ma non c’è solo questo!

I Capricorno sono in grado di dare consigli veramente ottimi e, soprattutto, di ascoltare con attenzione gli altri.

Certo, lo fanno solo con le persone che amano davvero ma questo non è importante: sappiate che sono veramente degli ottimi consiglieri!

Aquario: quarto posto

Come non inserire i nati sotto il segno dell’Aquario nella nostra classifica dell’oroscopo di oggi? Gli Aquario sono persone che spesso ricevono confidenze in maniera del tutto spontanea: le altre persone sono veramente attratte dagli Aquario e dal loro modo di fare!

Il motivo che rende gli Aquario così capaci di recepire i segreti altrui è che si tratta di persona in grado di dare veramente ottimi consigli.

Senza peli sulla lingua, svegli, acuti e capaci di dirvi esattamente quello di cui avete bisogno (e non quello che vi volete sentir dire). Gli Aquario sono veramente ottimi consiglieri!

Cancro: terzo posto

Cari Cancro, sapete benissimo di essere persone che non disdegnano assolutamente aiutare gli altri, anzi.

Siete sempre pronti ad ascoltare e sapete dare consigli come veramente (quasi) nessun altro. I nati sotto il segno del Cancro, infatti, sono persone capaci di far sentire gli altri sempre a proprio agio e a casa loro.

Non è un caso che si trovino nella classifica dei segni zodiacali più bravi a dare consigli di tutto l’oroscopo!

L’unica pecca dei Cancro è che spesso e volentieri, nel loro tentativo di darvi un consiglio, finiscono per dominare la conversazione facendovi sentire come dei veri sciocchi se non fate come dicono loro.

I Cancro sono fatti così: cercano di aiutarvi ma, nel frattempo, finiscono per mettervi veramente in difficoltà!

Scorpione: secondo posto

Una sorpresa ai piani alti della nostra classifica di oggi dell’oroscopo: lo Scorpione si guadagna la seconda posizione nella classifica dei segni zodiacali più bravi a dare consigli!

Gli Scorpione sono persone estremamente posate e capaci di fare veramente dei ragionamenti non semplici.

Per questo motivo, quindi, i nati sotto il segno dello Scorpione sono anche assolutamente in grado di aiutare gli altri a vedere una strada dove, invece, sembra che ci sia solo un muro!

Gli Scorpione sono persone che sanno sempre qual è la giusta soluzione pratica di una situazione e che non disdegnano anche dare consigli di tipo emotivo o emozionale.

Anche se sembrano decisamente freddi o incapaci di provare sentimenti (due luoghi comuni sugli Scorpione che dovremmo veramente iniziare a sfatare), gli Scorpione sono assolutamente in grado di dare consigli sentimentali ottimi. Non vogliamo dirlo ma hanno (quasi) sempre ragione!

Bilancia: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più bravi a dare i consigli

Ebbene sì, cari amici della Bilancia, ci siete proprio voi al primo posto della nostra classifica di oggi!

La Bilancia è un segno che dà veramente degli ottimi consigli: non possiamo assolutamente fingere che non sia vero!

Forti del fatto che sono persone generalmente con molta esperienza, capaci di prendere quanto più di meglio ci sia da tutti i loro amici, i Bilancia sono persone estremamente sagge e sensate. Fortunatamente non fanno parte anche dei segni zodiacali più persuasivi di tutto l’oroscopo: chissà cosa potrebbero convincerti a fare!

I consigli di una Bilancia (quando non vi ha preso in antipatia, sperando che non sia anche uno dei segni dello zodiaco che ama il dramma più di qualsiasi altra cosa al mondo) sono veramente preziosi.

Rivolgetevi a loro per avere un’idea più chiara di come affrontare una situazione che vi mette sulle spine: fidatevi delle stelle e dei pianeti!