Tutti noi la ricordiamo per essere stata una delle letterine più memorabili insieme alle bellissime Ilary Blasi e Silvia Toffanin. La sua carriera dopo il programma è stata decisamente brillante e ha confermato le sue doti come showgirl e intrattenitrice. Ecco di chi stiamo parlando.

Stiamo parlando della splendida Alessia Ventura, che dal 2001 al 2003 ha partecipato al programma televisivo Passaparola con il ruolo di letterina al fianco di Ilary Blasi e Silvia Toffanin (vi ricordate com’era quest’ultima agli esordi?). La sua carriera, però, non è certo finita dopo la partecipazione a questa trasmissione.

Alessia Ventura ha debuttato nel 1994 nel mondo della moda e, due anni più tardi, ha preso parte al programma di Canale 5 Sotto a chi tocca (il suo primo impegno come showgirl). Dal 1999 al 2001 ha inoltre preso parte alle ultime due edizioni del quiz di Rete 4 Ok, il prezzo è giusto!, divenuto un vero e proprio cult televisivo.

Nel 2001 è stata scelta per entrare nel cast fisso della soap opera di Canale 5 CentoVetrine e, nello stesso anno è entrata come letterina a Passaparola, affiancando Gerry Scotti insieme a Ilary Blasi e Silvia Toffanin. Il 2004 è l’anno in cui ha preso parte, come concorrente, alla prima edizione del reality show La Talpa, mentre dal 2004 al 2007 ha condotto insieme a Nicola Savino, la rubrica settimanale di informazione dedicata al cinema Sky Cine News.

Nel 2006 ha preso parte alla sitcom Una poltrona per due, che è andata in onda fino al 2007. In seguito è anche entrata nel cast fisso del programma comico Sputnik, in onda su Italia 1. Alessia si è sempre divisa tra collaborazioni con la Rai e con Mediaset. Dopo l’esperienza su Italia 1, infatti, è tornata in Rai affiancando Carlo Conti nello show I raccomandati e, nello stesso periodo, ha preso parte ad alcuni episodi della sitcom di Italia 1 Camera Café. Ha oltretutto recitato nella fiction di successo di Canale 5 Carabinieri.

Più recentemente, nel 2014 ha intensificato i suoi impegni come modella, posando come testimonial per i marchi Snelly Intimo e Yamamay. Nel stesso anno ha preso il piatto di Laura Barriales alla conduzione del programma Mezzogiorno in famiglia.

È stata una delle letterine più amate di Passaparola: ecco com’è oggi

Nonostante il passare degli anni, Alessia ha saputo conservare intatta la sua bellezza mediterranea, anzi: con il tempo è diventata sempre più affascinante. Continua, inoltre, a riscuotere molto successo in tv.

Ultimamente l’abbiamo vista nei programmi Drive Up (su Italia 1) e Belli dentro belli fuori (su LA7). Dal punto di vista sentimentale Alessia Ventura è stata fidanzata per 5 anni con Pippo Inzaghi. Nel 2019 ha intrapreso una relazione con l’ex calciatore Gabriele Schembari. Alla fine del 2020 ha annunciato sui social di essere incinta di una bambina, nata il 27 aprile 2021. La sua nascita è stata annunciata in modo dolcissimo da Alessia sui suoi canali social.