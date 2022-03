La Pupa e il Secchione, Barbara d’Urso torna in prima serata: lo show vola ma qualcosa non torna

La Pupa e il Secchione ha segnato il ritorno di Barbara d’Urso in prima serata su canale 5, ma Mediaset ha davvero fatto la scelta giusta?

La Pupa e il Secchione è tornato sul piccolo schermo degli italiani con un’edizione nuova di zecca che vede al timone del progetto Barbara d’Urso. La bella conduttrice partenopea ha accettato l’ennesima sfida che le ha proposto Mediaset, ovvero quella di prendere in mano le sorti di un programma su una rete minore, rispetto a quella di canale 5 di cui è protagonista da anni, che aveva però collezionato sempre buoni ascolti.

La d’Urso ha deciso però di mettere il suo tocco personale al programma, ripristinando la diretta e gli studi televisivi in quanto la trasmissione veniva registrata mesi prima e trasmessa quasi come se fosse un documentario. Ora, invece, è un vero e proprio show e la conduttrice ha promesso che seguirà le orme di un reality, con tante emozioni, ma anche all’insegna del divertimento. Gli ascolti della prima puntata hanno sembrato premiare questa sua idea, ma il pubblico ha guardato il format per curiosità oppure perché ha realmente apprezzato?

Barbara d’Urso torna con La Pupa e il Secchione: il giudizio del pubblico non mente

Per rispondere a questa domanda abbiamo deciso di lanciare sui nostri canali social, un sondaggio sulla nuova edizione de La Pupa e il Secchione Show chiedendo agli utenti della rete se hanno apprezzato o meno la versione del format ideata e condotta da Barbara d’Urso su Italia 1. I risultati, come al solito, non si sono fatti attendere, ma prima di svelarvi il responso dei nostri lettori è opportuno fare alcune importanti precisazioni a riguardo.

Questo sondaggio è stato ideato con l’unico scopo di intrattenere gli utenti della rete e non vuole in alcun modo influenzare il loro giudizio in merito ai programmi o personaggi trattati. Il risultato, tra l’altro, è stato stilato attraverso una media di voti ricevuti, sia in positivo che in negativo, ed in fondo a questo articolo trovate tutte le relative percentuali. Detto questo, scopriamo subito il risultato di questo sondaggio.

I nostri lettori hanno bocciato Barbara d’Urso a La Pupa e il Secchione, di cui recentemente sono stati svelati i presunti ritocchini, e la percentuale dei voti non è nemmeno così bassa. Molto probabilmente sono tanti gli elementi che non sono stati apprezzati della trasmissione. La prima potrebbe essere l’idea del format in sé, che ha sempre scatenato numerose critiche, e poi ci sarebbe la scelta del cast in quanto sono tutti personaggi già nati in quanto hanno frequentato i salotti televisivi della bella conduttrice partenopea mentre il pubblico chiede aria di novità.

Queste però sono soltanto supposizioni in quanto gli ascolti, come abbiamo avuto modo di anticiparvi, hanno premiato Barbara d’Urso. Vedremo come andrà il secondo appuntamento martedì prossimo, dove sicuramente i telespettatori avranno modo di schiarirsi le idee a riguardo.