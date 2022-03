In forma per Pasqua? Inizia da subito per un risultato top!

Scopri come essere in forma per Pasqua senza sacrifici. Le mosse strategiche da seguire e che ti aiuteranno a rimetterti in sesto.

Manca circa un mese a Pasqua e, come ogni anno, il pensiero dei pranzi, delle uova di cioccolato e dei dolci in generale ti assilla? Per fortuna hai ancora tempo per rimetterti in forma. Che si tratti di mantenere il peso forma o di perdere un paio di chili che ti sono rimasti in dono dal Natale, la sostanza non cambia. Tornare in forma si può e persino in modo semplice.

Ciò che conta è non lasciarsi andare a diete tragiche e che hanno il solo risultato di far perdere liquidi e far arrivare affamate al tavolo del pranzo con i parenti. Il vero segreto sta nel cominciare a mangiare bene in modo da arrivare più sgonfia, serena e pronta a gustarti il buon cibo senza il rischio di andare incontro ad abbuffate con relativi sensi di colpa. Pronta a prendere appunti?

Come essere in forma per Pasqua in modo semplice e naturale

Prima di iniziare con le dritte è bene specificare un concetto molto importante. Quando si parla di peso forma è infatti importante partire da un distinguo tra peso ideale (quello che si ha in mente) e peso reale (quello davvero più adatto). Spesso si tende infatti a voler raggiungere un determinato numero sulla bilancia solo perché lo si pensa corretto o perché è quello delle proprie amiche o che nella propria mente è un indice di magrezza.

Ormai da diversi anni è però chiaro a tutti che il peso è solo un numero e che ciò che conta è come si sta fisicamente. Due persone di pari altezza ed età potrebbero apparire in forma a pesi decisamente diversi. E tutto perché la conformazione fisica è quella che fa la differenza. Prima di rincorrere un utopia è quindi importante imparare a guardarsi allo specchio, a sentirsi i vestiti addosso e a capire che essere in forma è prima di tutto uno stato mentale. Compreso ciò, tutto il resto sarà molto più semplice da raggiungere. Ma andiamo alle strategie da mettere in atto per tornare in forma per Pasqua!

Evitare gli extra

Se non sei solita mangiare in modo sano e bilanciato, probabilmente assumi già cibi extra che aboliti potrebbero essere tutto ciò che ti serve per tornare in forma. Ovviamente non si parla dei pasti principali o degli spuntini ma, appunto, di extra.

Dallo zucchero che metti nel caffè al cioccolatino che ti offrono al bar al mattino, ci sono piccoli assaggi che fatti ogni giorno aumentano l’introito calorico ed il quantitativo di grassi ingeriti. Imparare ad eliminarli potrebbe farti tornare in forma senza dover ritoccare in altro modo la tua alimentazione.

Diminuire insaccatti, zuccheri e cibi confezionati

Alimentarsi nel modo corretto significa anche eliminare tutti quegli alimenti normalmente considerati poco sani. In questo modo ti troverai a smaltire i liquidi in eccesso. Cosa che, oltre a sgonfiarti ti porterà a perdere persino del peso. E tutto sentendoti meglio ed ottenendo persino un colorito più roseo.

Mangiare in modo bilanciato

Un altro modo per tornare facilmente in forma è quello di iniziare a mangiare in modo bilanciato. Inserendo in tutti i pasti e i macro nutrienti necessari eviterai infatti i picchi glicemici che portano in circolo maggior insulina e che sono responsabili dell’aumento di peso o della difficoltà di smaltire il grasso in eccesso. Inoltre, mangiare in questo modo aiuta a non sentire la fame. Cosa che eviterà di fare pasti extra o di cedere alle tentazioni.

Fare sempre colazione e spuntini

Un altro modo per mantenersi in forma o smaltire il peso in eccesso è quello di fare sempre colazione (purché bilanciata) e gli spuntini che servono. In questo modo la glicemia si manterrà costante e tu potrai contare su tutta l’energia che ti serve e su un metabolismo in grado di lavorare meglio. Cosa che ti aiuterà a sentirti da subito più in forma.

Concedersi qualche sfizio

Se stai mangiando di meno perché a dieta, di tanto in tanto, circa una volta a settimana, ricorda di toglierti qualche sfizio. Ciò manterrà attivo il metabolismo e ti consentirà di non arrivare a Pasqua con una voglia primordiale di dolci e pasti elaborati. Dopotutto avrebbe poco senso tornare in forma per riprendere peso e gonfiore subito dopo le feste, no? Meglio una perdita equilibrata ma che si mantenga anche dopo i pranzi e i dolci che se mangiati nel modo corretto ti eviteranno di ingrassare.

Fare attività sportiva

La cosa migliore da fare quando si desidera tornare in forma è quella di incrementare l’attività fisica. Dalle semplici camminate, ai work out fatti in casa fino alle corse o alle sessioni in palestra, ciò che conta è muoversi. Una condizione che fa bene al fisico, che consente di caricarsi di energie positive e che, ovviamente, aiuta anche a perdere peso. E tutto senza dover toccare troppo la propria alimentazione.

Idratarsi per tornare in forma per Pasqua

Bere molta acqua serve agli organi per mantenersi in vita e per lavorare al meglio. Ciò si rivela utile anche per depurarsi ed eliminare eventuali tossine. L’acqua (se a basso residuo fisso) aiuta anche a smaltire i liquidi in eccesso e consente di non sentire sempre lo stimolo della fame. Bere è quindi tra le regole per tornare in forma. Ed è molto più importante di quanto si pensi.

Seguire queste semplici regole ti consentirà di tornare in forma in modo del tutto naturale e senza fare sacrifici. E tutto potendo comunque godere di piatti buoni e ricchi di gusto. Ciò che conta è imparare ad ascoltarti, scegliere i cibi giusti e vivere la vita con la giusta dose di spensieratezza.

Ovviamente, qualora il peso da perdere fosse importante, sperare di perderlo entro Pasqua sarebbe scorretto quando fuorviante. In questo caso, però, ciò che conta è iniziare e sapere che in un mese ci si potrà vedere già meglio allo specchio. Per un percorso così importante, però, il consiglio è quello di evitare il fai da te ma di rivolgerti sempre ad un nutrizionista. In questo modo imparerai le basi della corretta alimentazione e troverai il metodo più adatto al tuo modo di essere ed al tuo stile di vita. Il tutto senza mai soffrire la fame.