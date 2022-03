Vuoi coprire le occhiaie con il make up? Ecco come dovresti fare

Un problema che ti affigge sono le antiestetiche occhiaie e non sai come coprirle con il make up? Ti diciamo noi come fare.

Tutte conosciamo le occhiaie, gli antiestetici aloni dal colorito grigio – bluastro che compaiono nell’area appena sotto la palpebra inferiore, tante di noi ne soffrono ma pochissime sanno come eliminarle.

Partiamo subito da un presupposto: le occhiaie non sono determinate solo dal poco sonno, come moltissime donne credono. Le cause che determinano la loro presenza sono molteplici. Tra questi ci sono stress, scarso riposo notturno, predisposizione familiare, disidratazione dei tessuti della zona del contorno occhi, eccessiva esposizione ai raggi solari, allergie, fumo, alcol e alimentazione non equilibrata.

Dormire poco può incidere su questo fenomeno (e sicuramente non migliora il problema), ma non è l’unica causa. Quindi è bene tenere conto della predisposizione individuale e delle abitudini non sane che peggiorano il problema.

A questo punto c’è un’altra brutta notizia: le occhiaie con il tempo progrediscono e si accentuano sempre di più con il passare degli anni. Questo accade perchè la pelle al di sotto degli occhi è molto sottile e delicata e, con il trascorrere degli anni, si assottiglia sempre di più perdendo elasticità.

Detto ciò, è bene imparare a camuffarle fin da giovani. Come coprire le occhiaie con il make up? Te lo diciamo noi.

Come coprire le occhiaie con il make up

Ti sveliamo subito chi sarà il tuo nuovo migliore amico (nel make up) che ti aiuterà a coprire le occhiaie: il correttore. Ma devi saperlo applicare nel modo giusto e sceglierlo bene in base alle diverse tipologie di occhiaie.

Come scegliere il colore del correttore? Innanzitutto, non dovresti mai scegliere una texture troppo chiara e – soprattutto – dovresti evitare i correttori con un sottotono beige, perchè tendono ad ingrigire l’occhiaia, peggiorando la situazione.

Quale sottotono prediligere? Uno aranciato, che contrasta il colore viola dell’occhiaia. Queste, però, sono regole generali, per comprendere quale correttore usare nello specifico, dobbiamo valutare anche il tipo di occhiaie.

Ad esempio, se le tue occhiaie sono poco pronunciate, puoi scegliere un colore di correttore di un tono più chiaro rispetto alla tua carnagione, così da illuminare la zona.

In caso di occhiaie più scure – che vanno dal blu al viola – dovresti utilizzare un correttore ad alta coprenza nelle tonalità del pesca.

E ancora, se invece hai occhiaie cappuccino, dovresti utilizzare un correttore beige – rosato. Se il loro colore tende al marrone (diffuse soprattutto sulle carnagioni scure in genere), allora dovresti utilizzare prima un correttore aranciato scuro e poi il fondotinta beige – rosato di un tono più chiaro rispetto alla tua pelle.

Un altro consiglio che possiamo dare è questo: se vogliamo nascondere anche qualche brufoletto o imperfezione e non solo le occhiaie, dobbiamo optare per correttori più secchi, che sono decisamente più coprenti.

Se invece vogliamo mimetizzare solo le occhiaie, è meglio propendere per un correttore cremoso oppure liquido. Uno più secco andrebbe ad evidenziare eventuali rughe intorno agli occhi, rendendo il nostro sguardo spento. Un correttore cremoso invece illumina lo sguardo.

C’è però un passato precedente rispetto all’applicazione del fondotinta che non possiamo saltare: in primis, dobbiamo applicare una base idratante per uniformare l’incarnato e poi un primer viso per garantire il massimo della resistenza e della copertura.

Solo dopo dovremmo passare il correttore. Come si applica nello specifico? Dobbiamo applicarlo partendo dall’interno dell’occhio, andando poi verso l’esterno ed utilizzandolo sia sulla palpebra superiore che su quella inferiore. Per applicarlo possiamo utilizzare le dita oppure una spugnetta, è indifferente, basta comunque stenderlo bene. Per fissarlo bene poi possiamo passare sopra un leggero strato di cipria.

Una volta applicato il correttore, dobbiamo passare poi al fondotinta, in modo da rendere il nostro incarnato omogeneo. Quale scegliere? Uno che abbia un colore quanto più simile possibile al nostro incarnato per evitare stacchi con il collo. Una regola fondamentale poi, è quella di utilizzare poco prodotto, per non appesantire la zona ed accentuare le rughette.

Fatti questi passaggi, possiamo passare al blush. Dovremmo restare sempre sui toni del pesca, che riscalda l’incarnato senza essere eccessivo. Evitiamo in ogni caso le tonalità troppo fredde, come i rosati, o le sfumature del terra. La ciliegina sulla torta poi è l’illuminante: basta stenderne un velo sugli zigomi, sull’arco sopraccigliare, sulla punta del naso e sul mento ed il nostro viso in un attimo tornerà a splendere.