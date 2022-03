Victoria De Angelis, il bacio su Instagram che scatena il web

Victoria De Angelis pubblica un video su Instagram in cui bacia una persona speciale e scatena l’entusiasmo dei fan dei Maneskin.

Può un semplice video scatenare l’entusiasmo del popolo del web trasformando un filmato di pochi secondi in un video virale? La risposta è sì soprattutto se a pubblicarlo è un’icona moderna di stile come Victoria De Angelis. La bassista dei Maneskin, abituata a “viziare” i suoi fan con foto in cui sfoggia la sua indescrivibile bellezza, ha deciso di fare un ulteriore regalo ai suoi ammiratori condividendo tra le storie del suo profilo Instagram un video in cui c’è un bacio tra lei e una persona molto speciale.

Il video in questione è stato girato a Los Angeles dove Victoria si trova insieme a Damiano David, Ethan Torchio e Thomas Raggi per lavorare a nuovi progetti riguardanti i Maneskin. I quattro giovani artisti, tuttavia, riescono anche a trovare il tempo per divertirsi condividendo brevi estratti delle loro giornate californiane sui social.

Victoria De Angelis in dolce compagnia scatena i fan dei Maneskin

Circondata dall’affetto degli amici Damiano, Ethan e Thomas che, per lei, in questi anni sono diventati dei veri fratelli, Victoria si sente a casa. Avendo solo una sorella, Veronica, Victoria, con i “suoi fratellini” si sente totalmente a casa e a proprio agio. In quel di Los Angeles si gode con loro i momenti di relax e con uno dei suoi amici ha deciso di mostrarsi in un breve video.

Con chi si è mostrata Victoria nel filmato di pochi secondi che, in breve tempo, è diventato virale sul web? Nessun amore segreto per la bassista dei Maneskin che, nel video, si mostra in compagnia di Thomas, il chitarrista dei Maneskin. Victoria e Thomas sono legatissimi e tra loro c’è un’amicizia fraterna nata anni fa quando insieme decisero di provare a realizzare il sogno di una band.

Sogno che si è poi realizzato con l’ingresso nel gruppo prima di Damiano e poi di Ethan che rispose ad annuncio su Facebook pubblicato proprio da Victoria per la ricerca di musicisti.

Ancora a Los Angeles, i Maneskin, negli scorsi giorni, hanno publicato un post sui social scrivendo: “Grandi notizie in arrivo… 21 marzo”. Cosa accadrà quel giorno? Non ci resta che aspettare per scoprirlo.