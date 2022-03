Test del Look da Spiaggia | Sei più introversa o più estroversa?

Ormai la bella stagione è alle porte ed è il momento di progettare le prime passeggiate al sole: il test del look da spiaggia svelerà un dettaglio importante della tua personalità.

In generale gli adulti credono di conoscere abbastanza bene se stessi, soprattutto quando si parla delle relazioni con gli altri. Talvolta però alcuni aspetti della nostra personalità non sono così chiari e scontati come pensiamo.

Per esempio, è molto chiaro cosa voglia dire essere estroversi e cosa voglia dire essere estroversi, ma non è detto che una persona sia nettamente l’una o l’altra cosa.

Il carattere di ogni individuo presenta moltissime sfumature e, anche a seconda della situazione in cui ci troviamo, possiamo comportarci in maniera più estroversa o in maniera più introversa.

Probabilmente anche tu pensi di avere un quadro abbastanza preciso del tuo carattere in generale, ma ti invitiamo a fare questo test per scoprire se sei più introversa o più estroversa. La capacità e il desiderio di entrare in comunicazione con gli altri è maggiore o minore del desiderio di non avere nessuno intorno?

Test del Look da Spiaggia

Per fare questo test dovrai semplicemente scegliere l’abitino prendisole che indosseresti per la prima passeggiata in spiaggia, quando ancora le temperature non permettono di fare il bagno. Il tuo stile preferito rivelerà il tuo vero io.

1 – Abito Nero Floreale

Il nero è il colore che viene scelto da due tipi di persone completamente differenti: coloro che vogliono farsi notare il meno possibile e coloro che desiderano essere al centro dell’attenzione.

Dal momento che il nero è un colore super chic ma poco adatto alla spiaggia si può dire che, se hai scelto questo abitino prendisole sei una persona dal carattere molto forte, che sa benissimo chi è.

In virtù del tuo equilibrio emotivo stai benissimo da sola ma ti senti perfettamente a tuo agio anche in compagnia. In realtà passi molto facilmente dall’una all’altra situazione riuscendo a prendere il meglio da entrambe.

Si può dire che tu sia un’introversa estroversa, cioè una di quelle rare persone che ama stare in compagnia ma di tanto in tanto ha bisogno anche di ritrovarsi da sola con i propri pensieri per ricaricare le batterie.

2 – Abito Rosa con Fiocco

Il rosa è da sempre il colore più femminile e romantico che una donna possa indossare. Anche fiocchi, soprattutto quando indossati in vita, sono un elemento molto classico e molto romantico, che richiamano a uno stile d’altri tempi.

Se hai scelto questo abitino prendisole significa che sei una persona molto mite e tranquilla, che ama le situazioni gioiose in cui l’allegria e la serenità regnano sovrane.

Molto probabilmente sei piuttosto timida e, per questo motivo, fai sempre un po’ di fatica nel sentirti a tuo agio in mezzo a gruppi di persone piuttosto numerosi. Le cose diventano più semplici quando conosci bene le persone con cui ti trovi, ma di certo non ami le situazioni molto affollate e confuse.

Si può dire che sei una persona più introversa che estroversa, che anche quando si trova insieme ad altre persone preferisce stare per conto suo e non condividere pienamente i propri pensieri.

3 – Abito Verde Gipsy

Il verde è il colore della serenità e della spiritualità. Lo stile gipsy, così come lo stile hippie, utilizzano moltissimo questo colore, legato anche a tutto ciò che è naturale e spontaneo.

I ricami colorati e tutte le altre applicazioni che arricchiscono solitamente gli abiti in stile gipsy e hippie sono un’espressione di allegria e di ottimismo.

Se hai scelto quest’abito per un’ideale prima passeggiata in spiaggia significa che sei una persona estremamente comunicativa, che si ricarica a contatto con le persone. Sei però anche una persona piuttosto riflessiva e consapevole, dalla mente leggera ma sicuramente non superficiale.

Questo indica che anche se nella maggior parte della tua vita ti comporti come una persona estroversa, di tanto in tanto (piuttosto di rado in realtà), hai anche bisogno di stare da sola con te stessa per ritrovare il tuo equilibrio o per riflettere su questioni importanti della tua vita.

4 – Abito Rosso Anni 50

Quest’abito rosso dalla vistosa fantasia floreale ha uno scollo e una linea tipica degli anni Cinquanta. Quel periodo storico fu un periodo di grande ottimismo e di benessere sociale. La fiducia nel futuro era grandissima, così come lo erano la voglia di fare e di creare nuove opportunità.

Se hai scelto quest’abito per la tua prima passeggiata in spiaggia significa che sei una persona estremamente ottimista, che tende a vivere e a collaborare a strettissimo contatto con gli altri.

Dal tuo punto di vista condividere le esperienze è estremamente importante: rende le preoccupazioni più leggere e le gioie più grandi, permette di superare più facilmente le avversità e di realizzare grandi sogni.

Per questo motivo sei certamente una persona estroversa, che probabilmente si sente un po’ sola e sperduta quando si trova senza compagnia. Anche se molti potrebbero pensare che tu abbia un carattere superficiale, semplicemente fai di tutto per vivere una vita allegra e degna di essere ricordata.

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.