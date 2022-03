Tutto ti sembrava andare per il meglio, siete eccitati e felici quando… succede l’impensabile: cosa fare quando lui perde l’erezione a metà del rapporto?

Va bene, non pensavi fosse possibile eppure è accaduto anche a voi. Nonostante sembrasse procedere tutto a gonfie vele, il tuo partner… ha dato forfait.

Ok, calma e niente panico: che cosa si fa in queste situazioni? Ovviamente tutti ne abbiamo vissuta una (o tutti la vivremo, prima o poi).

Invece di concentrarci sui lati negativi, quindi, abbiamo pensato di affrontare insieme la questione.

Forza e coraggio, non metterti a ridere in maniera derisoria e proviamo a capire che cosa fare adesso!

Cosa fare quando lui perde l’erezione: ecco tutto quello che devi sapere

Capita anche ai “migliori”, se così si può definire qualcuno quando parliamo di sessualità, e adesso è capitato anche a voi.

Il tuo partner ha “perso” l’erezione durante il rapporto con te. No, non è che l’ha messa da qualche parte o l’ha dimenticata sul comodino!

Incredibile ma vero, è proprio successo che avete iniziato a fare l’amore o avete iniziato con i preliminari e ti sei resa conto che, ad un certo punto, la sua erezione è… svanita!

Anzi, forse non si è mai presentata!

Aiuto, che cosa puoi fare in questo caso?

Innanzitutto, facciamo tutti quanti un respiro profondo: non è accaduto assolutamente niente di irreparabile!

Di certo il fatto che lui all’inizio fosse eccitato ed adesso non più non è divertente per nessuno dei due: sarà forse successo qualcosa?

In primo luogo è utile tenere a mente che non c’è bisogno di iniziare a pensare in termini di “colpe”.

Non è colpa tua e, assolutamente, non è colpa sua!

Cercare un “colpevole” è assolutamente deleterio e rischia di far diventare la situazione veramente esplosiva. Perché mettersi a puntare il dito in un momento del genere, anche e soprattutto contro sé stessi?

Innanzitutto, sappiate che il problema potrebbe essere di varia natura: da quella fisica a quella mentale, il ventaglio di possibilità è veramente ampio!

Ma partiamo dalla prima causa, quella che meno spesso viene analizzata: al tuo partner potrebbe non andare di fare l’amore!

Quante volte capita a te di trovarti “coinvolta” in una situazione potenzialmente bollente anche se tu non ne avevi veramente voglia? In alcuni casi tutto migliora mentre vi date da fare ed in altri ti rendi conto (a volte anche “tardi”) che non ti va assolutamente di fare l’amore.

Cosa succede in quelle situazioni? Forse riesci a fermarti e fermare il tuo partner in tempo oppure (com’è molto più probabile) ti rassegni a fare l’amore… anche se non vuoi.

Non c’è assolutamente nessun bisogno di forzarsi per cui, se ti è mai capitato di farlo, ricordati che non devi, mai!

In questo caso, quindi, potrebbe essere successo semplicemente che il tuo partner si sia reso conto troppo tardi (o il suo corpo se n’è reso conto per lui) che non aveva voglia di fare l’amore.

E adesso?

Il nostro consiglio su cosa fare quando lui perde l’erezione è veramente molto basico: non c’è niente da fare, infatti!

Non dovete usare tecniche speciali o astruse per recuperare questa erezione. A meno che non si tratti di un problema medico (per il quale vi invitiamo caldamente e senza vergogne a parlare con uno specialista), non avete bisogno di fare nulla! Magari potete rivedere i vostri rapporti intimi in generale e cercare di capire se c’è qualcosa che al tuo partner non piace. (Forse, a questo riguardo, sapere quali sono le posizioni migliori da provare in base ai centimetri di lui potrebbe aiutarvi non poco).

Alcune cose che potete fare sono riderne (ma solo se insieme), cercare di distrarvi con qualche coccola oppure decidendo di alzarvi ed andare a fare una passeggiata e… scordarvi che sia anche solo successo!

Invece di cadere nel cliché di dover rendere la questione una gigantesca montagna, che poi vi toccherà scalare, vi consigliamo di non fare assolutamente niente se il vostro partner perde l’erezione.

La prossima volta, probabilmente, rimedierà alla situazione in maniera egregia!

In ogni caso, non finiremo mai di ricordarti che la penetrazione non è assolutamente il centro di ogni rapporto: che ne dici di leggere insieme al tuo partner i segreti per diventare bravissimo nel sesso orale e metterli subito in pratica?