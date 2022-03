Colazione sana: ecco i trucchi per renderla salutare e veloce

La colazione sana anche se si ha poco tempo a disposizione si può fare: ecco i trucchi per renderla salutare e veloce.

Spesso a causa del poco tempo che si ha finiamo per fare una colazione con la prima cosa che troviamo in dispensa. Niente di più errato se vogliamo mangiare sano e seguire una dieta varia ed equilibrata.

È cosa nota che la colazione sia il pasto più importante della giornata, quello che fornisce l’energia non appena ci alziamo e quindi dovrà essere ben bilanciato e costituito da alimenti sani.

La vita frenetica spesso ci porta a consumare qualcosa di confezionato, magari in modo fugace, il tutto a discapito di linea ma non solo, anche della salute. Scopriamo allora i trucchi per fare una colazione sana anche se si ha poco tempo a disposizione.

Ecco i trucchi per una colazione sana

Molto spesso al mattino iniziamo subito la giornata di corsa. Ci prepariamo al volo, sbrighiamo qualcosa in casa, e chi ha figli deve calcolare anche il tempo per pensare a loro.

Insomma, molto spesso si finisce per avere poco tempo per la colazione, anche alzandosi con molto anticipo. La soluzione più veloce è mangiare, in maniera sbrigativa, quello che troviamo in dispensa. Spesso qualcosa di confezionato e privo di sostanze benefiche per l’organismo e senza nutrienti.

Anzi, prodotti dolciari confezionati molto spesso ricchi di additivi e conservanti che oltre che non essere genuini e che fanno ingrassare non sono nemmeno salutari. Come fare allora? Iniziare la giornata con il piede giusto è davvero importante, non solo per la linea ma anche per la salute.

Ma da cosa è composta una colazione sana? Il primo pasto della giornata dovrebbe prevedere una fonte di carboidrati complessi come cereali integrali, muesli, granola, fiocchi d’avena e così via, una fonte proteica a base di latticini, come latte o yogurt magro o greco, altrimenti uova o ricotta, o altro formaggio o affettato magro. Inoltre, non dovrebbe mai mancare una porzione di frutta fresca e una di frutta secca. Bene anche frullati, spremute, centrifugati

Grazie a questi trucchi e con un po’ di organizzazione in anticipo potremo garantirci una colazione sana, buona e veloce: scopriamo quali sono.

1) Pianificare le colazioni. Preparare in anticipo un piano in cui ci appuntiamo quello che andremo a mangiare nel corso della settimana può essere di aiuto per risparmiare poi tempo al mattino quando siamo di corsa. Basterà fare una sorta di planning in cui scriviamo le varie colazioni in modo da avere tutto chiaro perlomeno per i giorni in cui lavoriamo o siamo di corsa.

2) Comprare le cose in anticipo. Una volta stilato il piano dovremo fare la spesa mirata in base a quello che sappiamo che ci servirà per preparare le nostre colazioni. Ad esempio vogliamo realizzare dei pancake proteici (qui scopri alcuni trucchi per realizzarli)? Sappiamo che dovremo acquistare le uova. Vuoi preparare la granola in casa? Ecco cosa ti serve. Insomma, pensare in anticipo per essere avvantaggiati al mattino.

3) Apparecchiamo la sera. Prima di andare a letto apparecchiamo già la tavola per il mattino seguente, in modo che quando andremo a fare colazione gran parte delle cose saranno già pronte.

4) Prepariamo, quello che si può, il giorno prima. Alcuni cibi possiamo già prepararli il giorno prima e scaldarli semplicemente al mattino. Crepes, pancake, ciambelloni, plumcake e così via. In questo modo non consumeremo prodotti da forno confezionati ma solo cose fresche sfornate da noi, prive di additivi e conservanti.

5) Tagliare la frutta fresca il giorno prima. Basterà spruzzarla poi con qualche goccia di limone, così da non farla ossidare, chiuderla in un contenitore ermetico e metterla in frigorifero.

6) Tagliare il pane il giorno prima. Chiudere bene le fette in un contenitore ermetico così che non si secchi.

7) Preparare la moka in anticipo. Se si utilizza la classica macchinetta del caffè basterà caricarla la sera prima così la mattina non si dovrà far altro che metterla sul fornello.

8) Preparare il tè in anticipo. Potremo farne un litro e conservarlo in frigorifero. Poi, al mattino basta prelevarne una tazza e scaldarlo al microonde.