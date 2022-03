Test: scegli un’anfora, dentro c’è un messaggio per te

Scegli una anfora e scopri un messaggio speciale per te. Questo test immagine ti aiuterà a riflettere sul tuo destino.

Ogni nostra scelta è legata al nostro inconscio. Tutto ciò che sembra essere casuale in realtà non lo è affatto. Le nostre scelte sono legate al nostro io profondo. A volte ci troviamo a fare delle scelte e non riusciamo a spiegarci il motivo della scelta o il perchè qualcosa ci attragga più delle altre. La spiegazione è molo semplice, ciò che cattura la nostra attenzione è legato alla nostra anima ed è impiantato nel nostro subconscio.

Forse non sai che l’anfora simboleggia il corpo che ospita l’anima. Ogni anfora di questa immagine rappresenta un simbolo. Osserva attentamente ogni simbolo e scegli quello che per qualsiasi motivo attira di più la tua attenzione o la tua curiosità o semplicemente quello che ti piace di più. Non importa il motivo della scelta, importa solo la scelta.

Test: scegli un anfora del destino e scopri il messaggio per te

Il test di oggi ti pone davanti ad una scelta. Ci sono 3 anfore nell’immagine, ognuna è associata ad un simbolo. Ogni simbolo porta un messaggio specifico. Scegli una anfora e scopri il messaggio che è indirizzato a te.

Anfora n. 1

Se hai scelto questa anfora i messaggio che troverai dentro è: “È ora di fare sul serio e riprendere in mano la situazione”. La tua vita è un marasma, cambiamenti continui, questione irrisolte, per non parlare delle finanze, hai perso il conto delle entrate e delle uscite. Questo caos si riflette su tutto, perfino sulla tua alimentazione, perchè anche le tue abitudini di spesa sono state preservate. Ovvio che in questa condizione anche i sentimenti hanno bisogno di una rinnovata stabilità. Ora più che mai hai bisogno di riprendere il controllo della tua vita, in tutti i campi. Il primo passo è quello di fare il punto cercando di essere il più sinceri possibile con se stessi. Non deve farti sentire a disagio tutto il caos che ti si è creato intorno, la vita è una traversata fatta di diverse fasi. Devi però capire che ad un certo punto bisogna chiudere una fase ed aprirne una nuova per andare avanti e questo è il tuo momento. Non sarà facile rimettere ordine, ma non mollare, vedrai che ne sarà valsa la pena.

Anfora n. 2

Se hai scelto la seconda anfora il messaggio destinato a te è: “Dovresti impegnarti nella vita sociale.. la presente vita di solitudine non ti giova”. Ultimamente non hai una vita sociale attiva, trovi sempre delle scuse per restare sola. Anche se la compagnia di te stessa non ti dispiace, ricorda la avere una vita sociale attiva ha effetti benefici sul cervello. Inoltre ogni giorno si ha a che fare con altre persone, sia nella tua vita professionale che sociale, e a forza di stare da soli ci si disabitua all’interscambio e la comunicazione richiede sempre più sforzi per essere efficace. Dovresti uscire dal tuo guscio e buttarti nella mischia. Cogli qualunque occasione per socializzare, la fila alla cassa del supermercato per esempio. Sei una persona che di solito piace agli altri, butta giù quel muro e togliti di dosso la polvere dell’isolamento. E’ tempo di iniziare un nuovo capitolo della tua vita .

Anfora n. 3

Se hai scelto questa anfora il messaggio per te è: “Manca ancora poco al traguardo… ci sono ancora degli ostacoli ma sei molto vicino. Tieni duro”. Questo messaggio ti ricorda che l’ora più buia è quella che precede il sorgere del sole. Solitamente la strada verso un traguardo è impervia e in dirittura di arrivo si è molto stanchi e provati e si rischia di mollare. Per arrivare alla fine bisogna guardarsi indietro e focalizzare tutti gli ostacoli superati fino a quel momento. Sono numerosi e il tuo sforzo ti ha portato sempre più avanti. Le risorse di cui hai bisogno sono dentro di te, questo significa che la resa non è un’opzione. sei ad un buon punto, devi continuare fino alla fine. La fine è dietro l’angolo, ricordati solo di portare pazienza.