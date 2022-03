By

Gli astri ci rivelano quale oggetto porta fortuna ai diversi segni zodiacali. Prendete nota e portatelo sempre con voi.

Tutti noi abbiamo un oggetto porta fortuna e non ce ne separiamo mai. Se credete in questo legame tra oggetti e buon auspicio gli astri stanno per farvi una rivelazione gradita. Sembrerebbe che l’appartenenza al segno zodiacale ci conferisca un oggetto porta fortuna. Scopri qual’ é il tuo.

Un oggetto personale considerato un portafortuna può avere una connotazione affettiva o simbolica. Gli astri ci svelano quale oggetto potrebbe essere di buon auspicio in base alle caratteristiche del segno zodiacale.

Ecco l’oggetto che ti porta fortuna in base al tuo segno zodiacale

Ariete

Il tuo porta fortuna solitamente è un oggetto souvenir, un oggetto che ti ricorda un viaggio, un particolare momento o una persona. Secondo gli astri il tuo vero portafortuna è una pepita d’oro. Toccando questo materiale prezioso lucente e liscio ti succederà qualcosa di magico: ti connetterai con te stesso e sarai più allineato nel presente.

Toro

Il tuo oggetto portafortuna è un elefante. Di qualsiasi materiale o grandezza, assicurati che abbia la proboscide rivolta verso l’alto. Questo oggetto amplierà le tue prospettive e ti aiuterà a rafforzare la tua autostima. Ti porterà saggezza e discernimento.

Gemelli

Il tuo oggetto fortunato è una chiave. Quando ti senti agitato ti basterà ruotarla nella mano. Ritroverai subito la tua serenità. Ricordati solo di tenerla con la mano destra, è il modo migliore per venire a capo di una difficoltà.

Cancro

Il cancro sente molto gli influssi positivi della Luna sulla mente. Come portafortuna indossa una luna come ciondolo e ti sentirai protetto e rassicurato.

Leone

Il tuo oggetto della buona sorte è una stella. La sua luce illuminerà la tua strada e ti aiuterà a sentirti in sintonia te stesso e fare capo a ciò di cui hai bisogno.

Vergine

Il gufo ti porta fortuna. Di solito è legato alla sfortuna ma nel tuo caso ti fornirà le risposte che cerchi e la tua mente è sempre molto affollata di domande.

Bilancia

Sempre in cerca di equilibrio questo segno dovrebbe munirsi di un ciondolo a forma di cuore e non separarsene mai. Ti aiuterà a proteggere la tua vita di coppia e ad avere più fortuna in amore.

Scorpione

Il ferro di cavallo è il tuo oggetto giusto. Dato che sei molto superstizioso quando temi qualcosa afferralo. Mi raccomando, accertati che sia di ferro, terrà lontano tutta la negatività.

Sagittario

Il tuo oggetto fortunato è un uovo e simboleggia la nascita della vita. Indossato come ciondolo promuovere longevità e la fedeltà in amore.

Capricorno

IL tuo oggetto fortunato è una tartaruga. Ti aiuterà a restare connesso sulle cose cose importanti e ti aiuterà a manifestare i tuoi sentimenti in amore dato che sei poco comunicativo in questo senso.

Acquario

L’angelo è il tuo oggetto fortunato. Porta una statuina di angelo sempre con te, lascia che sia la tua guida e il tuo consigliere e che ti parli attraverso il tuo intuito. Ti proteggerà dalla negatività.

Pesci

Il tuo oggetto porta fortuna è una conchiglia. Ti protegge contro le menzogne, l’invidia e la cattiveria e mette in risalto il tuo fascino.