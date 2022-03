Questi segni zodiacali sono sempre infuriati

Gestire la rabbia è un problema per questi segni zodiacali. Sono sempre furiosi e dominati dall’ira. Fai parte di loro anche tu?

Gli astri ci svelano quali sono i segni che si fanno maggiormente sopraffare dall’ira poichè hanno poco autocontrollo e tendono a non ragionare attentamente sulle cose. La rabbia è sempre nemica e ci porta a fare cose delle quali ci pentiamo sempre. Scopri se anche tu sei nato con questo brutto difetto.

Alcuni segni sono furibondi ed impulsivi a volte anche sconsiderati. Chi sono secondo te i segni che cedono facilmente alla rabbia? Vediamo se concordi con il parere delle stelle.

Sono loro i segni più rabbiosi dello zodiaco

L’appartenenza astrologica ci conferisce pregi e difetti distinti. Tra i difetti di alcuni segni c’è quello di soccombere con estrema facilità al dominio della rabbia e perdere il controllo. Hanno spesso la faccia arrabbiata. Ecco chi c’è in classifica:

Ariete

Chi conosce questo segno sa bene quanto sia impulsivo. I nativi dell’Ariete non pensano prima di agire ne dosano le parole offensive che usano quando sono in preda all’ira. Spesso si calmano in pochi minuti e comprendono il danno delle loro azioni per poi pentirsi. Ma è così tutte le volte, non possono farne a meno. Questo errore ripetuto non gli insegna ad avere un altro comportamento. Facilmente irritabili, questo è il loro difetto maggiore. La rabbia annebbia loro ogni senso e li inghiotte completamente. Per contro l’Ariete brilla di un dono che sono in pochi a possedere, quella di amarti per tutta la vita dopo averti dichiarato il suo amore.

Il Leone

Il Leone è un segno carismatico, forte, coraggioso e determinato. Il suo orgoglio è infinito e non permette a nessuno di toccarlo, pena una rabbia furibonda ed indomabile. Se c’è qualcosa che lo fa arrabbiare è proprio il fatto di non essere valorizzato ed apprezzato come desidera. La frustrazione diventa tale da farlo andare fuori di senno e non promette niente di buono. Il Leone ha sempre bisogno di godere dei meriti che è sicuro che gli spettano, vuole essere incoraggiato e sostenuto altrimenti si sentirà deluso d irritato.

Gemelli

Il Gemelli è un segno solitamente solare e amichevole ma a volte perde il controllo ed esplode con tanto di fumo che esce dalle orecchie. Il motivo è da attribuire al fatto che sono segni ansiosi. L’ansia colpisce la loro mente con una negatività che genera in loro grande confusione e restano in questo stato per diverso tempo senza riuscire a riprendere in mano la loro vita come vorrebbero. Questo segno se resta a lungo nelle condizioni che alimentano la sua rabbia, col tempo impara a domare parte di quella esplosività a differenza degli altri, ma purtroppo non ci riesce del tutto finendo per sentirsi ancora più frustrato. Alla fine da questo segno potresti aspettarti di vedere un esplosione di rabbia teatrale da restarne sconcertato.